Orban acuza Parlamentul de iresponsabilitate: Iar a facut o nefacuta

"Parlamentul iar a mai facut o nefacuta. A trecut o lege si trebuie sa avem grija. Trebuie sa stam tare in sa, pentru ca in fiecare saptamana Parlamentul ne mai toarna cateva reglementari in care ne mai genereaza cheltuieli pentru care nu mai exista resurse. Parca vor sa duca Romania in stare de a nu mai putea sa faca fata platilor.Un asemenea gest de iresponsabilitate... Incercati sa fiti mai activi in comunicarea publica, sa prevenim toate nazdravaniile astea, sa oprim populismele astea care ne genereaza o situatie in care foarte greu vom putea face fata obligatiilor generate in Parlament", a declarat in sedinta de guvern premierul Ludovic Orban.Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a spus ca legea care prevede acordarea despagubirilor pentru seceta, la care a facut referire seful Executivului, neavand acceptul Comisiei, nu se va putea aplica niciodata.Orban i-a cerut lui Oros sa ia legatura cu parlamentarii PNL pentru a ataca la CCR legea mentionata."La dezbaterea in plen sa fie prezenti ministri pentru a-i convinge pe parlamentari ca nu trebuie sa voteze ca in an electoral, ci in functie de argumente solide", a conchis Orban.