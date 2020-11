Orban: Adolescentii sunt ''raspandaci'' de virus. Nu la scoala se infecteaza

"La scoala nu se infecteaza, dar se infecteaza in alte locuri. Cand nu sunt sub supravegherea parintilor, bunicilor sau a profesorilor. Si, slava Domnului, sunt destule ocazii in care tinerii sunt liberi, se intalnesc... Adolescentii, nu numai la noi, in foarte multe tari din Europa- astea sunt analize facute- adolescentii sunt... cum sa zic... sunt 'raspandaci' de virus, pentru ca ei nu dezvolta forme grave, marea majoritate sunt asimptomatici, nu prezinta simptome vizibile, cu toate astea ei transmit virusul. Si nenorocirea este ca primii catre care transmit virusul sunt parintii, bunicii, care pot fi afectati intr-o masura foarte mare", a spus Orban la B1 TV.Intrebat despre interzicerea deplasarilor in intervalul orar 23,00 - 05,00, prim-ministrul a spus ca s-a urmarit evitarea asa-ziselor "petreceri" de pe timpul noptii."Aceste restrictii nu le-am introdus numai noi. Noi chiar am asteptat o perioada sa vedem in alte tari daca dau efecte. Si se pare ca dau efecte, pentru ca, pe timpul noptii, foarte multi tineri, adolescenti si nu numai, petrec. (...) Se faceau (petrecerile de noapte- n.r) in toate locurile posibile. Eu n-am fost convins de la inceput de utilitatea acestor restrictii. Pana intr-o seara, cand m-am intors pe la 12 noaptea acasa, in Dobroesti, (...) si in doua locuri am vazut grupuri de adolescenti care pe strada stateau. Nu era nici macar in parc sau... pur si simplu stateau pe strada impreuna, beau o bere... Fara masca, fara nimic. Acolo, cum erau asa grupati, daca era unul singur dintre ei bolnav, cu siguranta ii imbolnavea pe jumate din ceilalti. Ei se duceau acasa si-si imbolnaveau parintii, bunicii. E un factor de risc major", a explicat Orban.Premierul a precizat ca deschiderea scolilor depinde de evolutia pandemiei."Totul depinde de evolutia pandemiei. Noi ne dorim ca toti elevii sa se intoarca in clasa, noi ne dorim ca invatamantul sa se desfasoare in clasa. Pe de alta parte, nu putem sa facem abstractie de ceea ce se intampla in Romania din punct de vedere pandemic", a mai spus Ludovic Orban.