Orban: Alocam 175 de milioane de euro din fonduri europene pentru decontarea cheltuielilor autoritatilor locale si scolilor pentru pregatirea anului scolar

"Obiectivul nostru este acela de a asigura cele mai bune conditii pentru inceperea anului scolar si in mod evident de a rezolva toate provocarile care pot aparea o data cu inceperea anul scolar astfel incat sa reducem riscul de raspandire a virusului. In acest efort evident este implicat atat Guvernul, cat si ministerul Educatiei, inspectoratele scolare cat si autoritatile locale. Ceea ce putem noi rezolva o vom face impreuna cu autoritatile locale si cu conducerea scolilor. In acest sens am avut in dezbaterea Guvernului ordonanta de Urgenta prin care alocam 175 de milioane de euro din fonduri europene pentru decontarea cheltuielilor autoritatilor locale si unitatilor scolare pentru pregatirea anului scolar", a afirmat Orban.El considera ca este mai usor pentru o primarie sa cunoasca nevoile specifice din comunitate legate de inceperea anului scolar."Din toate discutiile pe care le-am avut cu reprezentantii autoritatilor locale, exista o colaborare in acest sens si e mai usor pentru o primarie sa cunoasca nevoi specifice din comunitatea locala legate de inceperea anului scolar si noi venim si decontam practic toate cheltuielile care sunt facute de autoritatile locale si de unitatile scolare. Unele cheltuieli vor fi facute de Guvern, de Ministerul Educatiei, de Ministerul Sanatatii, alte cheltuieli vor fi facute de autoritatile locale, alte cheltuile vor fi facute de unitatile scolare", a precizat primul ministru.Vicepremierul Raluca Turcan a declarat ca "este absolut imposibil ca Guvernul sa asigure masti pentru toti copiii din tara aceasta, pentru toti profesorii", insa exista categorii defavorizate care sunt beneficiare de masti gratuite de la stat, prin achizitia facuta de Ministerul Sanatatii.Asociatia Elevilor din Constanta (AEC), Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov (AEBI), Asociatia Elevilor din Maramures (AEM) si Asociatia Valceana a Elevilor (AVE) condamna declaratia Ralucai Turcan si sustin ca Guvernul trebuie sa asigure masti tuturor elevilor.