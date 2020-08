Programul teraselor se va prelungi pana la ora 24.00, acesta fiind in prezent doar pana la ora 23.00

Ludovic Orban a fost intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta in judetul Dolj, daca are in vedere sa schimbe anumite masuri legate de starea de alerta dupa ce acesta va fi prelungita."Am avut mai multe solicitari legate de prelungirea programului pana la ora 24:00 pentru terase si ne-am dat acordul. Va exista o decizie, daca nu cumva a si fost adoptata, a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta pentru a prelungi programul pana la ora 24:00", a afirmat Orban.El a spus ca alte solicitari au fost legate de sportivi si de corpul diplomatic."Sunt chestiuni mai mici, legate de prezenta sportivilor la loturile nationale, a sportivilor care activeaza in alte tari, sa se permita fara a se aplica regulile de izolare. De asemenea, cateva chestiuni legate de diplomatie si de corpul diplomatic", a explicat premierul Orban.Guvernul se reuneste in sedinta, vineri, avand pe ordinea de zi un proiect de hotarare privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, incepand din 16 august, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.