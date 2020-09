Orban: "Am solicitat comitetelor pentru situatii de urgenta o implicare mai serioasa in implementarea masurilor anti-COVID-19"

"Am organizat o videoconferinta cu prefectii din tara si cu comitetele pentru situatii de urgenta. Subiectul acestei videoconferinte a fost intensificarea actiunilor autoritatilor in lupta contra raspandirii infectiei cu coronavirus. Este evidenta o tendinta de crestere a numarului de cazuri. Din acest motiv, am solicitat comitetelor judetene pentru situatii de urgenta o implicare mult mai serioasa in implementarea masurilor legale adoptate de autoritati; de asemenea, o intensificarea a actiunilor de control si, nu in ultimul rand, o intensificare a comunicarii cu cetatenii pentru respectarea masurilor de protectie a sanatatii", a declarat Ludovic Orban, miercuri seara, la sediul MAI, dupa videoconferinta cu prefectii si cu reprezentantii institutiilor cu responsabilitati in gestionarea epidemiei.Autoritatile au raportat miercuri, 30 septembrie 2020, 2.158 de cazuri noi de coronavirus si 33 de decese inregistrate in ultimele 24 de ore. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 550 de pacienti. De la inceputul pandemiei de coronavirus, in Romania au fost confirmate 127.572 de cazuri de persoane infectate cu SARS_COV_2. 102.476 de pacienti au fost declarati vindecati.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 2.158 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Cele mai multe cazuri se afla in Capitala unde au fost raportate 405 infectii noi la 24 de ore.Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 674 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.