Orban anunta ca in Arges si Brasov sunt cate 3 localitati sub supraveghere pentru carantina. Premierul nu exclude o decizie radicala

"Nu suntem in situatia de a carantina un judet, niciun judet. La ora actuala exista un numar de localitati care sunt sub urmarire, sub supraveghere. Inca nu este demarata procedura pentru carantinarea niciunei comunitati, dar sunt un numar... In Arges, de exemplu, sunt 3 localitati care sunt sub evaluare si, in cazul care continua raspandirea virusului, se poate dispune suspendarea. In Brasov sunt 3 sau 4 localitati. S-a facut o evaluare pe localitati. Deocamdata nu s-a luat nicio astfel de masura, dar daca va fi necesar, nu vom ezita sa luam astfel de decizii. Deciziile se iau, evident, la propunerea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, cu avizul INSP, DSP, prin ordinul comandantului", a declarat Ludovic Orban la finalul videoconferintei cu prefectii pe tema gestionarii crizei sanitare, in contextul in care Legea carantinarii si izolarii a intrat in vigoare.El a explicat ca odata cu intrarea in vigoare a legii, "exista aceasta posibilitate de a dispune carantina zonala pentru comunitati locale sau pentru zone, in cazul in care este o raspandire a virusului semnificativa, care nu este in focare"."Daca intr-o localitate - de exemplu, un sat sau un cartier sau o localitate, o comuna sau un oras - exista o raspandire a virusului, un numar de cazuri care depaseste numarul de cazuri de minimum trei cazuri la mia de locuitori, se poate dispune carantinarea zonala si se pot dispune masuri restrictive pentru zona care este carantinata, tinand cont, in mod evident, de cauza principala care a dus la raspandirea virusului pentru a contracara, practic, prin masurile restrictive, pentru a diminua riscul de raspandire a virusului", a spus Orban.Intrebat care sunt acele localitati care ar putea fi carantinate, premierul a replicat: "Nu va dau astfel de informatii. Cand vor fi localitati, vom demara procedura si vom anunta public"."La evaluarea unei comunitati nu se iau in calcul focarele. De exemplu - daca este focar un spital sau focarul e un camin de batrani. Numarul de cazuri calculate nu sunt legate de numarul de cazuri din focarul respectiv, pentru ca masura de carantinare se ia numai atunci cand exista raspandire in comunitate si trebuie luate masuri de restrictie. Dar deocamdata nu... Cand vom definitiva procedura pentru astfel de decizii de carantinare zonala, le vom anunta public pe toate si cu toate argumentele", a completat Ludovic Orban.