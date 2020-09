Orban anunta ca magistrala de metrou Drumul Taberei se va deschide dupa semnarea procesului verbal de receptie: "Mai depinde doar de cateva obiectii din partea ISU"

"Metroul Drumul Taberei se va deschide dupa semnarea procesului verbal de receptie. Iar semnarea procesului verbal de receptie, in momentul de fata, mai depinde doar de cateva obiectii din partea ISU- despre care am discutat si cu domnul ministru si cu conducerea Metrorx - pentru care se lucraza", a anutat, vineri, premierul Ludovic Orban.Potrivit acestuia, "rezolvarea acestor obiectii se va face intr-un timp relativ scurt, de ordinul zilelor, nu de ordinul saptamanilor sau lunilor".La finalul lunii august, Ministrul Transporturilor, Lucian Bode , spunea ca se fereste sa mai avanseze o data pentru darea in circulatie a metroului pe Magistrala M5, spunand ca a primit "tot felul de explicatii" pentru intarziere de la companiile implicate, doua fiind plauzibile.El mentiona totusi ca specialistii sunt de parere ca in septembrie se va putea circula cu metroul pe cele 10 statii dintre Drumul Taberei si Eroilor.