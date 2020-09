Orban anunta ca mai multe zile cursurile se vor derula online, pentru a permite pregatirea sectiilor de votare

Premierul Ludovic Orban a anuntat vineri seara, ca mai multe zile cursurile se vor desfasura online, avand in vedere organizarea alegerilor locale duinica viitoare."Cu siguranta vor exista zile in care se vor desfasura cursurile online, se vor suspenda cursurile si se vor desfasura online, pentru ca avem nevoie de cel putin o zi pentru a pregapti localurile sectiilor de votare, in conditiile in care multe localuri sunt in scoli. De asemenea, vom avea nevoie de cel putin o zi pentru a asigura dezinfectia si pregatirea claselor care au fost sectii de votare pentru reprimirea copiilor", a afirmat premierul Ludovic Orban, vineri seara.Potrivit acestuia, decizia finala se va lua dupa consultarea tuturor factorilor implicati."Cand vom stabili exact nunarul zilelor in care cursurile se vor desfasura online vom anunta public si, cel mai probabil, va fi decis printr-un ordin al ministrului Educatiei", a mai afirmat premierul.Alegerile locale vor avea loc duminica viitoare, urmand a fi organizate peste 18.000 de sectii de votare, cele mai multe in unitati de invatamant.