Orban anunta ca persoanele care vin din tari cu numar mic de cazuri nu vor mai fi izolate la domiciliu. Traficul aerian cu acele tari va fi reluat (VIDEO)

"In cadrul CNSU am decis sa propunem pentru HG reluarea unor activitati si o serie de alte masuri de relaxare. O masura extrem de importanta priveste izolarea la domiciliu a persoanelor care vin din alte tari. INSP va aplica o metodologie de evaluare a nivelului de raspandire a pandemiei in alte tari si se va acorda un indicator, coeficient pentru ultimele 14 zile. Toate care vor avea coeficient sub 5 vor intra la exceptarea masurii de izolare", a anuntat premierul.Acesta a explicat ca se refera la tari cu nivel redus de raspandire, cum ar fi Austria, Bulgaria, Grecia. Cu aceleasi tari va fi reluat traficul aerian, monitorizarea urmand a se face la 14 zile."CNSU propune reluarea activitatii economice in mall-uri. Vom pastra interdictia privitoare la cinematografe, restaurante din cadrul mall-urilor. Cele de pe terase vor fi permise. Acele sali de jocuri care exista in mall se vor mentine interdictiile", a mai precizat premierul.Acesta a explicat, de asemenea, ca se va relua activitatea de tratament balnear.Orban a precizat ca se vor deschide gradinitele, cresele si after-school-urile, dar recomandarea este de a se gasi solutii pentru supravegherea copiilor in familie. "Recomandarea e sa gaseasca solutii in cadrul familial, dar daca nu exista, permitem in conditii extrem de stricte redeschiderea gradinitelor, after-school", a mai explicat premierul."Se va permite cresterea numarului de persoane de la trei la sase, inclusiv pentru activitatile sportive si recreative din aer liber pentru o gama larga de activitati sportive si recreative. Se permite reluarea activitatilor pentru jocurile de noroc, Loteria, casele de pariuri care prezinta un risc epidemiologic relativ scazut", a adaugat Orban. De asemenea, premierul a anuntat ca se reia activitatea in piscine exterioare.