Orban anunta ca Romania poate accesa sume cuprinse intre 3 miliarde si 5 miliarde de euro, finantare europeana

"Putem spune astazi ca Romania are garantia ca va beneficia de finantare la nivel european penru a putea pune in practica masurile de ocupare care au fost gandite la nivelul Romaniei, masuri care vin in sprijin atat angajatilor, cat si angajtorilor", a declarat Orban, miercuri seara, la Palatul Victoria.Orban a spus ca Romania trebuie sa ofere o garantie de pana la 400 de milioane de euro si poate beneficia, conform calculelor Guvernului roman, de o suma cuprinsa intre 3 miliarde si 5 miliarde de euro, suma totala folosita in acest program fiind de 100 de miliarde.Orban a reiterat masurile de prijin oferite de Guvernul roman angajatorilor si angajatilor, precum plata somajului tehnic pentru acele domenii in care sunt mentinute restrictii sau masuri active de sprijin financiar pentru angajatii care isi reiau activitatea in cadrul firmelor in care au lucrat."Evaluarea pe care o avem indica faptul ca exista aproape 600.000 de romani care s-au aflat in somaj tehnic si 700.000 de romani aflati in cautarea unui loc de munca", a afirmat el.Orban a mentionat ca sunt 350.000 de persoane carora li s-a incheiat contractul de munca, iar intre 300-350.000 de romani s-au intors in tara.