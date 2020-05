Orban anunta ca va da o OUG daca CCR va declara neconstitutionala legislatia privind starea de alerta

Ziare.

"Vom emite o reglementare de tip ordonanta de urgenta care sa dea Guvernului si autoritatilor din Romania instrumentele necesare pentru a putea apara viata si sanatatea cetatenilor romani. Nu cred ca putem accepta ceea ce face CCR si cu asa-zisul Avocat al Poporului. In nicio tara din Europa nu s-a intamplat asa ceva si anume autoritatile, printr-o sesizare si o decizie a CCR, practic sa fie lipsite de instrumentele pentru a putea impune respectarea legilor, a regulilor, mai ales intr-o situatie atat de grava cum este situatia provocata de epidemia de coronavirus", a spus premierul, la Targu Mures, intrebat ce se va intampla daca CCR va declara neconstitutionala legislatia privind starea de alerta.El a sustinut ca decizia CCR in cazul amenzilor aplicate pe perioada starii de urgenta reprezinta un "indemn la nerespectarea Constitutiei, o instigare la nerespectarea legii si a regulilor"."Decizia CCR pune in pericol viata si sanatatea fiecarui roman. Decizia Curtii arata ca acesti oameni care au pierdut orice legatura cu realitatea din societatea romaneasca vor sa ii ajute pe cei care incalca legea, o minoritate, si nu au pic de respect pentru cei care respecta legea, mai mult de 98% dintre cetatenii romani. (...) Hotararea CCR si in general actiunile realizate de Avocatul PSD ALDE si al lui Ponta nu fac altceva decat sa calce in picioare dreptul fundamental al cetatenilor romani la viata si la sanatate", a aratat premierul.Ludovic Orban a vizitat, sambata, impreuna cu presedintele Klaus Iohannis si ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , Unitatea de suport medical COVID-19 din Targu Mures.