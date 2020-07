Orban anunta decizii ale DSP-urilor pentru cei care s-au externat la cerere: Daca nu doresc sa se interneze, vor fi tratati in izolare la domiciliu

Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni seara, la Digi 24, ca s-a facut o analiza a actelor normative si administrative care trebuie pregatite in aplicarea legii carantinei.Intrebat daca cei care s-au externat la cerere vor fi dusi din nou in spital, Orban a afirmat: "Am solicitat transmiterea rapida a bazelor de date, astfel incat fiecare Directie de Sanatate Publica sa poata sa emita deciziile privitoare la acestia, fie daca doresc sa se interneze in spital, fie, daca nu, sa fie tratati in izolare la domiciliu sau in alta locatie de izolare pe care si-o doresc. Toata baza de date de la Ministerul Sanatatii sa fie transmisa la MAI, sa existe, practic supraveghere medicala pentru respectarea tratamentului, evolutia bolii si in acelasi timp, controale de respectare a masurii izolarii la domiciliu".Orban a mentionat ca 972 de persoane confirmate cu coronavirus s-au externat la cerere. In plus, au existat si persoane cu test pozitiv care nici nu s-au internat."Evident, pentru toate aceste persoane, in momentul de fata, se va dispune tratarea prin izolare la domiciliu. Si, in mod clar, de acum incolo se aplica legea. Persoanele care vin cu simptome la spital, pot fi internate 48 de ore, pana la diagnosticare, dupa care se vor aplica prevederile legale, de asemenea, se va putea dispune izolarea la domiciliu, daca nu se va putea face tratarea persoanei la spital. De asemenea, vom putea impune izolarea la domiciliu pentru toti cei care au intrat in contact cu persoanele infectate prin decizii ale angajailor din DSP-uri. De asemenea, am avut o discutie cu domnul Ministru Tataru, practic sa ceara fiecarei DSP necesarul de personal, pentru ca acem avem posibilitatea de a utiliza parghia detasarii si in felul acesta putem sa intarim DSP-urile", a completat premierul.Acesta a precizat ca au fost crescute organigramele cu 1000 de oameni pentru toate DSP-urile si tot cu 1000 de oameni la Ambulanta.Intrebat daca poate fi evaluat impactul pacientilor care s-au extrnat la cerere, desi erau confirmati cu coronavirus, Orban a declarat: "Imi este foarte greu de facut o evaluare pentru ca nimeni nu stie ce au facut oamenii. Daca au stat acasa, cuminti, nu au intrat in contact cu altii, riscul de raspandire al bolii nu a existat. Daca, in schimb, daca, desi diagnosticati pozitiv, au iesit din izolare si au intrat in contact cu alte persoane, atunci exista un risc epidemiologic mare de raspandire a virusului de catre aceste persoane. Aici atrag atentia ca, daca se demonstreaza ca o persoana diagnosticata pozitiv a iesit din starea de izolare si a infectat pe cineva, stiind ca este pozitiva, asta inseamna infractiune".Legea privind carantina intra in vigoare marti, 21 iulie.