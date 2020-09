Orban anunta finalizarea achizitiei de masti pentru persoanele vulnerabile si le cere primarilor sa nu faca campanie pe aceasta tema

In acest context, Orban atrage atentia primarilor sa nu conditioneze politic distribuirea mastilor. "Vreau sa va anunt ca s-a finalizat achizitia de masti pentru cele 2.300.000 de beneficiari, persoane aflate in situatie de vulnerabilitate. Aceste masti au fost predate catre Directiile de Sanatate Publica, care urmeaza sa le distribuie catre cetateni prin intermediul administratiilor locale.Aici trag un semnal de alarma catre primari, sa nu se apuce sa-si faca campanie pe aceasta tema. Aceste masti sunt acordate pe baza unor anchete sociale, pe baza unor evaluari, cetatenii au dreptul sa primeasca mastile si mastile respective trebuie sa ajunga la oameni fara sa fie vreo conditionare politica, ca le trece prin cap PSD -istilor sa faca si chestii de-astea", a afirmat primul ministru, sambata dupa-amiaza, la un miting electoral la care a participat alaturi de presedintele USR Dan Barna , in Bacau.Ludovic Orban a precizat ca au fost achizitionate, de asemenea, si mastile care vor fi folosite in procesul electoral, in ziua alegerilor locale, iar acestea au fost trimise in teritoriu Prefecturilor.