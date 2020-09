Orban anunta semnarea contractului pentru proiectarea drumului expres Constanta-Tulcea. Solutia gasita pentru aglomeratia din sudul litoralului

"S-a semnat contractul pentru proiectarea acestui drum expres care face legatura intre Constanta si Tulcea. Dar nu numai legatura intre Constanta si Tulcea, asigurand astfel posibilitatea includerii in serviciile turistice si a Deltei, va face legatura intre Constanta si Coridorul 9 Pan-european pentru ca drumul expres Constanta-Tulcea se va pe podul de pe Dunare, tot pe profil de drum expres care se construieste intre Tulcea si Braila", a declarat Ludovic Orban, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Eforie.El a spus ca din Braila vor fi realizate apoi doua drumuri expres."Din Braila se vor realiza doua drumuri expres care vor face conexiunea cu coridorul 9 Pan-European. Intre Bucuresti - Buzau - Focsani - Bacau - Pascani - Suceava - Siret se va face conexiunea care va face legatura intre Portul Constanta si toate tarile din est, de pe flancul estic al Uniunii Europene, toate tarile nordice, crescand atractivitatea Portului Constanta si conectivitatea Portului Constanta cu toate tarile din nord-estul Europei", a explicat premierul.Intrebat ce se poate face in legatura cu aglomeratia din sezaonul estival dintre Eforie Nord si Eforie Sud, el a spus: "Am prevazut din 2008 realizarea unui studiu de fezabilitate pentru constructia fie a unui drum expres, fie a unui drum pe profil de autostrada care sa nu treaca prin localitati, care sa aiba legaturi cu toate statiunile dintre Constanta si granita de sud a Romaniei. Se va realiza acest proiect. E clar ca necesitarea acestui drum expres sau chiar autostrada care sa permita deplasarea rapida intre statiuni este un proiect necesar care va fi realizat".