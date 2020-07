Orban, apel catre primari: Fiti alaturi de noi pentru a limita raspandirea virusului

Orban a transmis acest mesaj la o videoconferinta cu membrii Adunarii Generale a Asociatiei Oraselor din Romania."Eu am doar un mesaj simplu: sa fiti alaturi de noi in actiunea de combatere a riscului de raspandire a virusului. E foarte importanta atitudinea primarilor, masura in care primarii dau mesaje publice in comunitate si, de asemenea, nu uitati masura in care actele administrative sunt de natura a reduce riscul epidemiologic. Va dau un singur exemplu: primariile emit autorizatiile de functionare pentru foarte multe tipuri de activitati, noi putem suspenda doar partial anumite tipuri de activitati, in timp ce suspendarea autorizatiilor este atributul exclusiv al primariei si va cer concursul in efortul pe care-l avem pentru a limita raspandirea virusului", a declarat Ludovic Orban.