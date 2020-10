Orban ataca dur Curtea Constitutionala: Nu se mai poate, trebuie schimbati politrucii. Decizia privind data alegerilor e o ineptie. De ce? Ca da ordine Iordache catre Dorneanu?

"Din punctul meu de vedere 6 decembrie este data constitutionala si legala. Noi am stabilit alegerile in data de 6 decembrie in baza prevederilor constitutionale si in baza legislatiei aflata in vigoare in momentul la care am stabilit data de 6 decembrie. Aduc aminte ca mandatul actualului Parlament expira pe data de 20 decembrie, a trebuit sa respectam prevederea constitutionala care spune ca presedintele trebuie sa convoace in maximum 20 de zile de la data alegerilor Parlamentul nou ales. Deci singura data care era conforma cu prevederile legale era data de 6 decembrie. Prelungirea mnadatului actualului Parlament nu se poate face in orice conditii", a declarat Orban, la Digi24, joi seara.Orban a mai declarat ca deciziile Curtii Constitutionale a Romaniei ( CCR ) sunt abracadabrante si ca aceasta incalca chiar Constitutia tarii. "Ce se intampla daca o majoritate nu pune pe ordinea de zi proiectul de lege privind data alegerilor? Care e interesul unui parlamentar? Sa-si prelungeasca mandatul. Noi am atacat si Curtea se pronunta pe valabilitatea Hotararii de Guvern, o asemenea ineptie nu am vazut in viata mea. De ce? Ca da ordine Iordache catre Dorneanu?", a mai spus el."Dati-mi voie sa spun cateva cuvinte despre decizia Curtii Constitutionale care mi se pare abracadabranta, mi se pare o incalcare flagranta a Constitutiei de catre organismul care trebuie sa fie paznicul Constitutiei. Asa ceva, va marturisesc, trebuie schimbat ceva, nu se mai poate asa. Trebuie schimbata componenta Curtii Constitutionale, trebuie eliminati politrucii de acolo, trebuie sa intre numai magistrati cu cariera serioasa in spate, nu oameni care au facut politica si sunt numiti acolo ca sa raspunda la comenzi politice. Ca sa nu spun ca multe din deciziile alea vin impotriva intereselor fundamentale ale Romaniei.Va dau numai decizia legata de lipsirea autoritatilor sanitare si a Guvernului de orice mijloc de a opri raspandirea virusului care a provocat o crestere, cea mai spectaculoasa crestere a numarului de cazuri. In saptamana de dinainte de decizie aveam 370 de cazui in medie pe zi in saptamana anterioara si am sarit la in jur de 1.300 de cazuri la momentul la care s-a adoptat legea in perioada aia de 21 de zile in care a fost vid legislativ si noi practic nu am putut sa luam nicio masura, nici privitoare la persoanele diagnosticate pozitiv, nici privitoare la persoanele de contact pentru care se dispune carantinarea la domiciliu si alte masuri", a declarat Orban.Premierul a mai declarat ca Parlamentul si-a arogat dreptul de a stabili data alegerilor in conditiile in care parlamentarii nu raspund pentru votul lor in Parlament."Repet, eu nu pot sa inteleg o asemenea decizie, deci noi am atacat, noi, Guvernul, am atacat la CCR legea prin care Parlamentul, o majoritate parlamentara, si-a arogat dreptul de a stabili data alegerilor. Adica Parlamentul si-a arogat dreptul de a stabili data alegerilor. Va dau un singur exemplu pe care l-am scris acolo: parlamentarii nu raspund pentru votul lor in Parlament si pentru opiniile lor politice. Ce se intampla daca o majoritate parlamentara nu pune pe ordinea de zi proiectul de lege privitor la stabilirea datei alegerilor? Ce se intampla? Ca nimeni nu raspunde, niciun parlamentar dintr-o majoritate, care e interesul unui parlamentar? Sa prelungeasca mandatul cat mai mult, mai ales daca nu va mai fi pe lista in alegerile parlamentare. Deci nu exista niciun fel de responsabilitate pentru parlamentarii individuali care pot sa impiedice organizarea de alegeri libere pentru alegerea celui mai important for reprezentativ in statul roman", a mai declarat Orban.Primul ministru a adaugat ca judecatorii CCR "dau pe banda rulanta decizii care nu au nicio legatura cu Constitutia Romaniei si cu democratia"."Noi am atacat si Curtea de pronunta pentru valabilitatea hotararii de guvern care a fost luata in baza Constitutiei Romaniei, pe baza prevederilor constitutionale si in baza legilor aflate in vigoare la momentul hotararii de guvern. O asemenea ineptie nu am vazut in viata mea. De ce? Ca da ordin Florin Iordache si cu altii, catre Dorneanu si catre judecatorii care au fost numiti politic, care dau pe banda rulanta decizii care nu au nicio legatura cu Constitutia Romaniei si cu democratia? Pai majoritatea asta toxica, care este rezultatul alegerilor din 2016, cu Dragnea care povestea la tabla cum cresc toate, salarii, pensii, majoritatea asta toxica distrugea Romania. Se comporta ca un inamic intern. Noi nu mai avem nevoie de dusmani externi, ca avem dusmani in tara", a mai precizat Orban.