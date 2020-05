Orban: Azi va fi declarata starea de alerta. Imi asum conducerea Comitetului pentru Situatii de Urgenta

Ziare.

in cadrul situatiei de urgenta provocata de epidemia de coronavirus", a anuntat prim-ministrul la debutul sedintei Executivului de joi.El a adaugat ca, "tot azi, odata cu declararea starii de alerta, CNSSU va institui toate masurile necesare pentru a apara viata si sanatatea romanilor", in contextul pandemiei de coronavirus.Premierul a subliniat ca masurile luate de CNSSU vor fi obligatorii."Aceste masuri vor avea caracter de obligativitate si ele vor fi stabilite in baza ordonantei 21, care reglementeaza situatia de urgenta, raspunsul autoritatilor si care stabileste starea de alerta. Nimic nu ne va impiedica sa luam toate deciziile necesare pentru a putea sa facem fata in continuare provocarii generate de epidemie.Toate masurile necesare vor fi adoptate de CNSSU si solicit tuturor ministrilor sa emiteti, impreuna cu Institutul National de Sanatate Publica (INSP) si cu colaborarea consiliului de suport tehnico-stiintific care fundamenteaza deciziile CNSSU, toate ordinele privind normele de sanatate, de securitate a muncii care trebuie respectate in toate activitatile. Pentru activitatile pentru care nu au existat restrictii pana acum si e necesara impunerea normelor, dar si pentru domeniile unde se ridica restrictiile.Ma refer la reguli privind circulatia in mijloacele de transport public, functionarea spatiilor comerciale, functionarea hotelurilor, functionarea frizeriilor si tututor categoriilor de activitati pentru care se ridica restrictiile si unde e necesara o reglementare foarte serioasa a masurilor de sanatate publica pentru protejarea cetatenilor", a mai spus prim-ministrul.De asemenea, Orban a mai anuntat ca impreuna cu Ministerul Afacerilor Interne a luat decizia ca el sa asigure de acum inainte conducerea Comitetului."De asemenea, vreau sa va anunt ca, impreuna cu MAI, am luat decizia pentru a intari autoritatea CNSSU sa modificam ordonanta 21 si sa imi asum, in calitate de premier, conducerea CNSSU", a mai spus Orban.Seful PNL a precizat ca la conducerea CNSSU va fi secondat de trei vicepresedinti: ministrul Afacerilor Interne,, ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei,, si de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU),- revenim cu detalii -