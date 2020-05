Orban: Cine nu respecta regulile, deocamdata risca o mustrare. Dupa o campanie de informare, cine le incalca va fi amendat

Ziare.

"Guvernul va lansa o campanie de informare publica privind toate masurile sanitare si de securitate in munca, care trebuie respectate pentru a feri cetatenii de riscul infectarii.O perioada de timp,, pentru ca ati vazut ca ele vor fi mai ample.In prima parte, mai ales cu portul mastii, triajul care trebuie facut la intrarea in institutii. Aceste reguli vor fi transmise cetatenilor, ca sa le stie toti cetatenii.", a declarat, vineri, Orban, aflat in Sebes, judetul Alba, unde a verificat Santierul Autostrazii Sebes - Turda.Referitor la declaratia pentru iesirea din localitate, Orban a amintit ca au fost stabilite mai multe motive pentru care cetatenii pot parasi localitatea de domiciliu, insa jurnalistii au vrut sa stie daca pot fi amendati daca se deplaseaza, de exemplu, in Constanta."Daca va incadrati in motivele de deplasare in afara localitatii prin ce declarati, nu va amendeaza nimeni. Daca aveti o ruda care are nevoie de ingrijire, o proprietate de ingrijit. Sunt foarte multe motive", a punctat seful PNL.El a mai spus ca, deocamdata, cine nu respecta regulile risca o mustrare sau un avertisment.. Nu sunt doar in Romania reguli. Tocmai pentru a apara sanatatea si viata oamenilor, de a reduce riscul de raspandire", a subliniat prim-ministrul.Premierul a mai spus ca si in aceasta perioada exista baza legala pentru a fi aplicate amenzi.", a completat liderul liberalilor.Intrebat ce se va intampla cu persoanele care au primit amenzi in perioada starii de urgenta si deja le-au achitat, daca isi vor primi banii inapoi, Orban a spus ca momentan se analizeaza mai multe solutii in acest sens. Intrebarea vine in contextul deciziei CCR, care le-a declarat neconstitutionale. "Suntem in analiza pentru a gasi o solutie legala. Cand vom lua decizia vom anunta public", a raspuns premierul.Amintim ca presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri dimineata, legea care reglementeaza starea de alerta pe teritoriul Romaniei Acum, aceasta trebuie publicata in Monitorul Oficial si poate intra in vigoare cel mai devreme luni, pentru ca in Constitutie scrie ca nicio lege nu intra in vigoare mai devreme de 3 zile de la aparitia in MOf (Art 78).Totusi, Romania se afla, incepand de azi noapte, in stare de alerta, care a fost declarata de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, dupa ce a expirat starea de urgenta.In aceste trei zile nu se pot aplica sanctiuni in cazul nerespectarii noilor reguli. Si asta pentru ca CCR a declarat OUG care reglementeaza starea de alerta constitutionala, insa in masura in care "actiunile si masurile dispuse nu vizeaza restrangerea exercitiului unor drepturi", care nu pot fi aprobate decat de Parlament.Asta inseamna ca abia odata ce legea promulgata azi de Iohannis intra in vigoare pot fi aplicate si sanctiuni.A.D.