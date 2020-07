Orban: Companiile statului au fost ani de zile un loc de plasare a fortei de munca formata din lipitori de afise

"Exista companii serioase, care au facut studii de fezabilitate serioase si, daca selectia se face riguros, sunt selectate companiile care au capabilitate. (...) Companiile statului ani buni au fost un loc de plasare a fortei de munca din partide formata din lipitori de afise, nepoate, intre ghilimele, nepoti si alti indivizi care erau trimisi acolo nu sa construiasca autostrazi, nu sa planifice, nu sa asigure un management al proiectelor performante, ci sa faca diferite alte lucruri sau sa-si ia leafa de pomana. Sustin orice proiect de restructurare al oricarei companii a statului. Mai mult decat atat, trebuie gasite solutii de atragere a specialistilor in aceste companii in toate domeniile de care avem nevoie", a declarat Orban la B1 TV.Premierul a adaugat ca evaluarea ofertelor nu este una simpla si a sustinut ca "s-au lasat din punctajul care se face la o evaluare 17 puncte care sunt date de Comisie pe ochi frumosi, pe impresie artistica"."S-au produs niste lucruri scandaloase - o firma intrata pentru prima oara in Romania, care n-a avut niciun contract in Romania, primeste 17 puncte si o companie romaneasca ce a facut sute de proiecte in Romania primeste opt puncte la "impresie artistica". Dupa aceea, stilul asta de a numi 15-17 membri in comisiile de licitatie este o aberatie, ca sa divizezi o raspundere, sa chemi o multime de oameni care de fapt n-au putere de decizie pentru ca unul-doi care sunt mai smecheri sa traga sforile, sa li se piarda urma pentru deciziile catastrofale care au fost luate in cursul procedurilor de licitatie. Noi avem proceduri de licitatie care s-au finalizat in cinci ani de zile. (...) Este absolut incredibil ce s-a intamplat in perioada asta - nu poti sa pui o firma de pe locul 7 sa o dai castigatoare", a sustinut seful Guvernului.El a exemplificat cu o firma la care incepuse procedura de faliment in tara ei si a fost declarata castigatoare a contractului Autostrazii Transilvania, "dupa care a disparut". PSD se lauda acum cu Centura Bacau, dar a uitat ca in vremea guvernarii PSD, cu premier Ponta, a fost selectata o firma turceasca ce a venit, a incasat avansul, dupa care a fugit. Centura Bacaului se face pentru ca a fost selectata o firma care are capacitatea sa faca aceasta lucrare, care este serioasa. Noi avem un singur obiectiv in infrastructura - sa facem proiectele de investitii, sa le finalizam, sa acceleram toate procedurile. (...) Nu fac acuzatii globale, fiecare om trebuie judecat dupa activitatea lui, dupa rezultatele pe care le are. Sunt oameni de calitate in companie, sunt oameni pe care managementul se poate bizui si evident ca sunt oameni care trebuie sa plece cat mai repede. Dar aici trebuie facuta o evaluare. (...) Si aici nu e vorba numai de compania CNAIR", a adaugat Orban.