Orban: De saptamana viitoare vor fi 30 de paturi de Terapie Intensiva la un spital privat din Bucuresti

Orban a afirmat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Mihail Kogalniceanu, ca in cazurile in care nu au fost gasite paturi la ATI pentru un pacient cu Covid-19, acesta a fost transferat intr-o alta localitate."Obligatia noastra este ca pentru toti pacientii care au nevoie de tratament in sectiile de Terapie Intensiva sa le identificam locuri pentru a putea fi tratati. De multe ori se poate intampla, de exemplu, in Alba sa nu gasim locuri in spitale si sa cautam la Mures sau la Brasov. De asemenea, si intre regiuni au existat astfel de situatii, de la Bucuresti, de exemplu, am transferat la Timisoara. Practic noi asiguram tratarea pacientilor care au nevoie de internare in sectiile de terapie intensiva pentru ca numarul cazurilor nu este distribuit in conformitate cu numarul paturilor libere de la Terapie Intensiva si atunci unde sunt paturi libere acolo transferam pacientii", a explicat premierul.El a anuntat ca de saptamana viitoare creste numarul paturilor de Terapie Intensiva din Bucuresti."Le multumim, le-am multumit de fiecare data cadrelor medicale, managerilor de spitale care primesc pacienti din alte zone ale tarii, dar eu cred ca este ceva firesc. Sigur ca avem in plan cresterea capacitatii de tratare si in Bucuresti, urmeaza sa punem in functiune de saptamana viitoare, cred ca vor fi 30 de paturi de Terapie Intensiva la un spital privat care s-a aratat dispus sa intre in dispozitivul de lupta anti-Covid, a mai fost si in perioada starii de urgenta. De asemenea, avem inca cinci paturi suplimentare la Malaxa, vor fi inca 12 paturi suplimentare la doua spitale care sunt incluse in ordinul ministrului Sanatatii. Sigur cautam in continuare posibilitati de a creste capacitatea de tratare", a mentionat Orban.O aeronava militara transporta, joi, catre Bacau si Iasi, 15 pacienti cu forme grave de coronavirus care nu mai au loc in Bucuresti.CITESTE SI: Oficial: Bucurestiul nu mai are locuri la Terapie Intensiva pentru COVID-19. 15 pacienti in stare grava, trimisi in Moldova