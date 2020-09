Orban: "Suntem a cincea tara ca suprafata agricola dar noi avem deficit pe agricultura. In 2019 a fost de 1,3 miliarde"

"Gandirea noastra e una simpla. Stiti ca liberalii aveau mesajul << prin noi insine >> . Ce se poate face in Romania putem produce in Romania si trebuie sa producem in Romania in mod competitiv, indiferent daca este rezultatul unei initiative economice a unui intreprinzator roman sau daca este o investitie straina care este realizata de un investitor strain.Noi trebuie sa asiguram o dinamica economica, trebuie sa fructificam toate avantajele pe care le avem si sa valorificam in mod inteligent toate resursele pe care le avem. Suntem a cincea tara ca suprafata agricola dar noi avem deficit pe agricultura.In 2019 am avut deficit de 1,3 miliarde, iar in structura exporturilor nu exportam valoare adaugata, noi exportam cereale vrac si animale vii intr-o proportie de peste 70%, iar agricultura e dependenta de tot ceea ce ai nevoie seminte, ingrasaminte, pesticide. Toate imputurile, suntem intr-o depedenta de peste 70% de importuri", a afirmat Ludovic Orban vineri la Orsova, unde a participat la prezentarea proiectului "Conducta de transport gaze naturale pe directia Prunisor-Orsova-Baile Herculane-Jupa".Seful Guvernului a adaugat ca PNL are in vedere conectarea cat mai multor gospodarii la reteaua cu gaz si a reamintit de programul "Gazul romanesc in casele romanilor" lansat in urma cu doi ani si sustinut de liberali."Romania are gaz si doar 35% din populatia Romaniei este conectata la reteaua de gaz. Romania are gaz si aproape nu mai avem petrochimie, pentru ca lacustele pesediste au devalizat toata industria petrochimica. Se stie ca gazul il exploatezi cel mai eficient in petrochimie, nu cand il arzi direct. Noi trebuie sa utilizam aceasta resursa in mod inteligent.In primul rand sa conectam la reteaua de gaz natural cat mai multe gospodarii. Programul nostru care este lansat de acum 2 ani << gazul romanesc in casele romanilor >> este un program pe care il sustinem", a conchis Orban.