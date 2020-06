Orban, despre amenda pentru fumat: Am incalcat legea. Un comisar mi-a intocmit proces-verbal, la initiativa mea

"Fumez de 40 de ani, o sa incerc sa ma las"

"A fost un comisar care recunosc ca a venit oarecum si la initiativa mea, adica la initiativa mea. Nu m-am autodenuntat. Odata ce a aparut aceasta fotografie pe care eu am recunoscut-o, ea in sine reprezinta o proba a faptului ca am incalcat legea si ca am comis doua contraventii si am spus ca mi se pare normal sa platesc amenda si am platit amenda maxima. La amenda e o regula, cu cat omul are o functie mai inalta, deoarece este responsabil, cu atat amenda trebuie sa fie mai mare.A venit agentul, mi-a intocmit proces-verbal, am semnat procesul-verbal, dupa aceea m-am gandit cum sa platesc. Puteam sa platesc prin CEC dar era sambata, nu era nicio sucursala deschisa si atunci am avut varianta sa platesc prin ghiseul.ro si am platit online, prin ghiseul.ro", a spus Orban la Digi 24.El a mentionat ca fotografia in care fuma la Palatul Victoria a fost promovata asiduu de PSD, care a folosit ocazia de a-i cere demisia."Fotografia a fost promovata de PSD asiduu, in frunte cu ministrul Finantelor, Teodorovici, cu Vasilcoiu care a fost consilierul, chiar cred ca el e sursa zero de unde a plecat campania pe online. Orice formatiune politica foloseste aceasta ocazie ca sa atace un adversar politic, dar, le atrag atentia, sa ridice piatra numai daca sunt convinsi ca nu au pacatuit. Daca stau si ma uit la PSD nu prea are cine sa ridice piatra, iar piatra pe care o ridica, cu siguranta, nu ma nimereste pe mine, atunci cand vine din partea PSD", a afirmat Orban.Premierul a mai spus ca fumeaza de 40 de ani, dar va incerca sa se lase de acest viciu."Suntem oameni, mai gresim. Eu sunt fumator de 40 de ani. Regret ce s-a intamplat, mi-am cerut si scuze am si spus si nu mi-am dorit sa compar in acel ... ganditi-va ca difuzarea acelei poze poate sa aiba un efect negativ. Daca poza e vazuta de copii s-ar putea sa ma foloseasca ca exemplu. Eu nu vreau sa fiu un astfel de exemplu. Asa nu, le spun tuturor tinerilor care au vazut-o sa nu se apuce de fumat daca pot.Eu m-am apucat la 17 ani, fumez de 40 de ani. Sigur ca mi-as dori sa pot sa ma las de fumat si o sa incerc sa ma las de fumat. (...) M-am si lasat. In '99 m-am lasat aproape un an de zile de fumat. De eclipsa mi-a venit ideea sa fumez o tigare. Important este - atunci cand gresesti sa iti recunosti greseala si sa incerci sa ti-o indrepti", a spus Orban la Digi 24.El a adaugat ca nu a facut o ancheta pentru a afla cine a facut poza in care el fuma la Palatul Victoria si nu purta masca."Nici nu ma intereseaza sa fac o ancheta. Pe pe alta parte, am comparut intr-o postura care nu era corecta, acel lucru poate ma face sa fiu si mai corect. Eu sunt un om care respecta regulile. Se intampla in anumite ocazii sa mai lasi garda jos. A fost o astfel de ocazie, era ziua mea.Eu nu am chemat pe nimeni de ziua mea, ei mi-au facut o surpriza si au venit, colegi, colaboratori apropiati, nu puteam sa nu ii primesc, sa nu stam de vorba. Si atunci cand stateam la masa discutam tot de problemele Guvernului, tot de problemele cu care ne confruntam, tot de deciziile posibile pe care puteam sa le luam", a mentionat premierul.