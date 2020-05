Orban, despre fotografia in care fumeaza si bea cu ministrii: Era ziua mea, daca e nevoie, platesc amenda

Ziare.

Premierul spune ca poza a fost facuta cu ocazia zilei sale de naste si ca daca este nevoie, va plati amenda pentru ca a fumat intr-un spatiu inchis."Este o poza de ziua mea, dupa ora 15 ca eram cu mai multi colegi de-ai mei, mi-au facut o surpriza si au venit sa-mi ureze la multi ani. Dupa ce au venit i-am servit, vedeti ca sunt farfurii pe masa. I-am servit cu o gustare, cu un pahar de bere, de whiskey. Faptul ca nu purtam masca se datora in primul rand faptului ca eram dupa ce mancasem si ii servisem pe colegi cum e firesc ", a declarat premierul Ludovic Orban, vineri seara.Ludovic Orban isi recunoaste greseala de a fi fumat in interior, lucru interzis prin lege."Sunt fumator. Mi se intampla sa fumez. Era o ocazie de ziua mea, la care am avut niste invitati si la care am permis sa se fumeze. Recunosc. Asta este. Daca e nevoie platesc amenda, nu ma dau in laturi. Greseala e umana. Ni se intampla multor", a spus Orban.Pe retelele de socializare a circulat, vineri seara, o fotografie in care Ludovic Orban apare, in biroul sau, alaturi de mai multi ministri, unii cu trabuc sau tigara aprinse, altii cu pahare de bautura in mana.