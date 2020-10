Orban, despre seful de la Combaterea Spalarii Banilor, cercetat pentru inselaciune: "E treaba lui ca ne-a pacalit. Nu am avut aceste informatii legate de falsul diplomelor"

"E treaba lui ca ne-a pacalit. Ieri am avut demisia pe masa. Si-a dat demisia, nu mai este presedinte",a afirmat, sambata, Ludovic Orban despre presedintele Oficiului de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Laurentiu Baranga.Premierul a explicat ca Baranga venea dintr-o functie publica."El era intr-o functie puplica, a venit dintr-o funcie publica. Nu cunosc detaliile, marturisesc ca nu am urmarit cu foarte mare atentie. A fost evaluata aceasta numire, am aplicat toate procedurile de evaluarea a canidatului, nu am avut aceste informatii legate de falsul in privinta diplomelor. Si am inteles ca este vorba despre toate diplomele", a mai afirmat Orban.Premierul adaugat: "Nu mai conduce nicio indtitutie, sunt convins ca nu va mai conduce".Politistii au facut, sambata, o perchezitie la domiciliul din Ramnicu Valcea al unui functionar public cercetat pentru inselaciune , dupa ce ar fi prezentat la angajare documente de studii falsificate."In baza documentelor de studii falsificate, persoana cercetata a ocupat o functie importanta in cadrul unei institutii publice, activeaza in cadrul unor institutii de invatamant superior, iar in prezent detine o functie publica de rang inalt", precizeaza Politia Romana.Vizat a fost presedintele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Laurentiu Baranga, care a demisionat din functie.