Orban despre noile conditii de intrare in Grecia: "Vom cere ca ca toate centrele acreditate sa efectueze analize pentru cei care au sejururi planificate"

Precizarile acestuia vin in contextul in care noile conditii de intrare in Grecia impun, incepand de marti, 14 iulie, prezentarea unui test negativ de coronavirus . In weekend s-ar putea sa nu existe capacitatea de testare necesara la nivelul tarii."Maine dimineata am convocat o conferinta cu prefectii si va fi prezent si dl Tataru (ministrul Sanatatii -n.r.), vom transmite un semnal ca toate centrele acreditate sa efectueze analize pentru cei care au sejururi planificate", a declarat Orban.Incepand din 14 iulie, ora 06.00, toti cetatenii straini care intra in Grecia prin singurul punct rutier de trecere a frontierei Kulata-Promachonas sunt obligati sa prezinte un test molecular cu rezultat negativ la COVID-19, prelevat cu maximum 72 de ore inainte, pentru ca altfel nu le va fi permisa intrarea, a comunicat oficial Ministerul roman de Externe.Astfel, turistii romani care vor intra marti in grecia trebuie sa prezinte un test negativ, prelevat sambata, 11 iulie.