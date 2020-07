Orban, despre organizarea alegerilor locale timp de doua zile: "Mi se pare o idee buna. Este necesara o modificare legislativa"

Orban a precizat la Digi24 ca este posibila o astfel de varianta, cu care este de acord, dar este nevoie de o modificare legislativa."Posibil, mi se pare o idee buna. A si existat un amendament. Nu putem modifica noi legea, daca data si modul de organizare a alegerilor au fost stabilite prin lege. Pentru a se trece la doua zile e necesara o modificare legislativa. In ce ma priveste, sunt de acord cu doua zile. De ce? Ca putem sa evitam aglomerarile de la sectiile de votare si putem organiza fluxurile de vot astfel incat sa reducem la maximum riscul de transmitere a virusului", a declarat premierul OrbanIdeea celor doua zile de scrutin a fost avansata, tot luni, de ministrul Nelu Tataru . Intrebat ce scenariu se are in vedere daca vom avea peste o mie de cazuri zilnic in septembrie, Tataru a afirmat: "In ceea ce priveste alegerile, sa fie mai multe zile, ca sa putem pe zile sa avem un aflux de populatie".Data alegerilor locale a fost stabilita de Parlament pentru 27 septembrie.