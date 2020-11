Orban, despre situatia de la Neamt: Nu este suficienta o demisie. Ancheta trebuie sa identifice responsabilii

"Acolo este vorba de pierderea a zece vieti omenesti. Acolo se face o ancheta penala. Eu am dat dispozitie la toate structurile de subordonare guvernamentala sa sprijine ancheta cu profesionalism si cu celeritate, astfel incat sa fie identificati responsabilii. Acolo exista o raspundere uriasa si cei care sunt vinovati trebuie sa fie pedepsiti. (...) Nu este suficienta o demisie. Cum sa fie suficienta o demisie? Acolo este o ancheta penala care trebuie sa identifice responsabilii, odata cu identificarea responsabililor sa faca toate demersurile pentru trimiterea in judecata a celor responsabili", a spus Orban, dupa o vizita de lucru, impreuna cu primarul general, Nicusor Dan , si cu prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, pentru evaluarea spitalelor din Bucuresti.El a aratat ca toate masurile care sunt luate vizeaza prevenirea aparitiei unei situatii similare."Acolo este clar. Au fost efectuate lucrari de interventie , s-au facut inclusiv lucrari de construire a unui perete de rigips, s-au mutat in dimineata zilei respective pacientii de la etajul 3, unde era sectia de ATI, la etajul 2, ori acolo sunt niste lucruri care trebuie cercetate, trebuie identificati responsabilii, iar ei trebuie pedepsiti", a afirmat premierul.Managerul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Piatra-Neamt, Lucian Micu, a anuntat luni, intr-un comunicat de presa, ca isi va inainta demisia din functie, marti dimineata, "nu inainte de a sa asigura ca nu lasa lucrurile la intamplare, ci ca va exista o continuitate fara sincope"."Tragedia de sambata seara din sectia ATI in urma careia zece oameni si-au pierdut viata ne-a afectat pe toti. In special pe rudele pacientilor, pe cadrele medicale care au intervenit sa salveze si sa se salveze, cadre medicale din Piatra Neamt si medici din intreaga tara, jurnalisti, pe mine si familia mea, pe oamenii care inteleg suferinta si care stiu ca nimeni nu si-a dorit sa se intample vreodata asa ceva. (...) Prezenta mea in functia de manager al Spitalului nu mai ajuta la acest moment cu nimic. A venit momentul sa ma retrag si sa astept ca specialistii sa stabileasca foarte clar care au fost cauzele care au produs incendiul care a mistuit un salon si a provocat rani adanci asupra multor oameni. Demisia nu este un abandon, este un gest pe care-l fac cu respectul pe care cred ca-l merita rudele pacientilor si cadrele medicale afectate! Fac apel, in calitate de om, sa dam cu totii dovada de intelegere si sa nu facem presiuni inutile asupra echipei medicale a Spitalului care, in continuare, trebuie sa se concentreze in salvarea de vieti, cat mai multe. Demisia mea va fi inaintata la prima ora a zilei de maine, nu inainte de a ma asigura ca nu las lucrurile la intamplare, ci ca va exista o continuitate fara sincope", a declarat Lucian Micu.CITESTE SI: Medicul erou Ioan Catalin Denciu este cetatean de onoare al municipiului Piatra-Neamt