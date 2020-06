Orban despre Spitalul Judetean Suceava: "Cu siguranta s-au facut greseli. Trebuie facuta o analiza serioasa, iar cei care au gresit este normal sa plateasca"

Ziare.

"Cu siguranta ca am avut un numar foarte mare de infectari (de COVID-19 - n.r.) in Suceava, infectari care au plecat din spital si din cauza asta am luat decizii, ca sa spun asa, in premiera: decizia de a asigura management militar pentru spital, care ajunsese intr-o situatie de criza. A trebuit sa luam decizia de carantinare a Sucevei si a celor opt localitati din jurul Sucevei, decizie pe care nu ne-am dorit-o, dar care a fost necesara si s-a vazut ca a generat efecte, pentru ca tendinta de revenire la normalitate a fost mai rapida decat daca nu am fi luat masurile respective. Am acordat sustinere catre autoritatile judetului pentru a lupta cat mai eficient cu pandemia si pana la urma situatia in care ne gasim astazi este o situatie in care suntem aproape de normal. (...) Cu siguranta ca s-au facut greseli. Aici trebuie facuta o analiza foarte serioasa, de Ministerul Sanatatii, o analiza care am inteles ca a si inceput, legata de managementul spitalului. Daca cineva a gresit este normal sa plateasca", a declarat premierul, intr-o conferinta de presa.El s-a aratat increzator ca, "in cel mai scurt timp", va creste capacitatea de tratare si in ce ii priveste pe pacientii non-COVID."Sunt convins ca, in cel mai scurt timp, se vor stabili circuitele, astfel incat spitalul sa fie la dispozitia pacientilor, sa creasca gradual capacitatea de tratare in spital, (...) astfel incat sa nu fie pusa in pericol sanatatea celor care se trateaza, care nu sunt infectati si care au nevoie de alte tratamente", a spus Ludovic Orban.