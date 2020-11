Orban, despre vaccinarea impotriva COVID-19: Nu exista prioritate pentru ministri, secretari de stat, functionari

Prezent miercuri seara intr-o emisiune la Romania TV, prim-ministrul Ludovic Orban a negat informatiile conform carora in ministere s-ar face liste cu prioritati pentru vaccinarea anti-COVID-19."A fost o adresa de la Ministerul Sanatatii, s-a incercat o catagrafiere, sa se faca o evaluare privitor la rata de acceptare a vaccinului. Nu exista prioritate pentru ministri, secretari de stat, functionari. Exista o prioritizare care este facuta pe baza recomandarilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, pe baza recomandarilor venite de la nivel european", a afirmat premierul Ludovic Orban.El a sustinut ca "este posibil sa soseasca primele cantitati si in decembrie". Orban a afirmat ca primii in ordinea prioritatilor sunt cadrele medicale, urmate de persoanele "vulnerabile" - cei in varsta, care au alte boli, apoi angajatii din zone considerate""critice, esentiale", cum ar fi sectoare de asigurare cu apa, energie.Premierul a explicat ca s-a stabilit aceasta "ordine de prioritati" pentru ca nu toata cantitatea de vaccin va fi primita intr-un singur lot."Vaccinarea nu este obligatorie, dar vaccinarea este gratuita. Statul va achizitiona toate dozele de vaccin si vaccinarea va fi gratuita pentru toate categoriile de populatie", a spus el."Daca v-as spune ca suntem pregatiti, v-as minti, ne pregatim. Asa cum se pregateste fiecare tara. Nicio tara nu este pregatita in momentul de fata. Noi trebuie sa facem in interval de aproximativ o luna toate pregatirile necesare", a adaugat primul ministru.Acesta a precizat ca de joi va intra in actiune Comitetul national de conducere a campaniei de vaccinare. In ceea ce priveste achizitiile pentru campania de vaccinare, Orban sustine ca "sunt preturi cunoscute, se stie foarte clar ce trebuie achizitionat".Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu , afirma ca are informatii conform carora la nivelul ministerelor "se fac liste" cu persoanele care ar urma sa primeasca cu prioritate vaccinul anti-SARS-CoV-2, atunci cand acesta va aparea si va ajunge in Romania. Ciolacu sustine ca prioritate la acest vaccin ar trebui sa aiba cei din sistemul sanitar si din cel de invatamant.