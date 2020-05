Orban: Din cate stiu eu, Cumpanasu nu ar trebui sa participe la elaborarea acordului cu UE. Garantez ca vom revizui

Ziare.

com

"Din cate stiu eu, nu ar trebui sa participe la elaborarea acordului de parteneriat (organizatia lui Alexandru Cumpanasu - n.r.) pentru ca a participat la consumul de fonduri europene sau consumul de resurse publice. Or, aici, avem nevoie de organizatii care, intr-adevar, sa cunoasca bine nevoile anumitor segmente din societate pentru a putea identifica cea mai buna utilizare a banilor publici, care sa fie in beneficiul cetatenilor, nu in beneficiul unor sefi de organizatii.Pur si simplu, au mai aparut si alte organizatii din cauza unei tratari superficiale a acestei probleme, dar garantez ca vom revizui componenta acestor comitete consultative si ca vom include organizatii cu adevarat reprezentative, care au un cuvant serios de spus in pregatirea viitorul exercitiu financiar multianual", a declarat Ludovic Orban, la Digi 24.Prim-ministrul a explicat ca a primit propunerile privind componenta acestor comitete de la Ministerul Fondurilor Europene si le-a semnat asa cum i-au fost inaintate, dar ca acum se face o evaluare serioasa a tuturor membrilor si deciziile vor fi comunicate in aceasta saptamana."In pregatirea acordului de parteneriat cu Uniunea Europeana privitor la viitorul exercitiu financiar multianual s-au creat niste comitete consultative care sa participe la structurarea modului in care vor fi cheltuiti banii europeni in perioada 2021-2027. Eu am primit propuneri pentru componenta acestor comitete consultative de la Ministerul Fondurilor Europene, eu le-am semnat aceste propuneri asa cum mi-au fost ele inaintate.Sigur ca, ulterior, am constatat ca aproape erau un copy-paste dupa componenta acestor comitete care au fost, probabil, in 2014 si am dispus de cinci zile o evaluare foarte serioasa a tuturor organizatiilor patronale, a tuturor confederatiilor si federatiilor sindicale care pot sa participe la acest efort si, de asemenea, al tuturor organizatiilor neguvernamentale care au avut rezultate in activitate si care pot sa fie parte la acest proces. Si deciziile privitoare la aceste comitete consultative vor fi modificate in cursul acestei saptamani", a aratat Ludovic Orban.Acesta a mai spus ca evaluarea se va face dupa criterii obiective si ca vor intra in componenta acestor comitete foarte multe organizatii patronale, sindicate si organizatii nonguvernamentale care nu au fost incluse in decizia de saptamana trecuta.