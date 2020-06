Orban: Este prevazuta in planul nostru deschiderea bisericilor pentru oficierea de slujbe in interiorul bisericii

Ziare.

Intrebat, vineri, la Oradea, cand vor fi reluate slujbele religioase in interiorul bisericilor, cu participarea credinciosilor, premierul a afirmat ca este posibil acest lucru "in viitorul apropiat, functie de evolutia epidemiei"."Este prevazuta in planul nostru deschiderea bisericilor pentru oficierea de slujbe in interiorul bisericii. Eu sunt un om credincios, cred cu adevarat ca este importanta prezenta omului alaturi de Dumnezeu, in special in biserica si indiferent de religia pe care o are fiecare cetatean, pregatim redeschiderea bisericilor", a explicat Ludovic Orban.El a adaugat ca se vor putea oficia slujbe in interiorul lacaselor de cult, respectand reguli de distantare fizica."Va depinde in mare masura de autoreglementarea din partea bisericii privitor la respectarea regulilor. Nu o sa vedem jandarmi intrand in interiorul bisericii sa stea sa verifice, asta e o chestiune de autoreglementare", a precizat Orban.El a sustinut ca in urma discutiilor cu reprezentantii cultelor a constatat ca "exista clar o atitudine responsabila" in aceasta privinta si ca in viitorul apropiat se vor putea relua ceremoniile in interior, cu un numar limitat de persoane.