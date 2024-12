Orban explica de ce nu se pot deschide restaurantele: Nu se poate purta masca la masa. Sa nu lase garda jos!

Premierul Ludovic Orban a explicat, luni seara, de ce se pot deschide hotelurile, dar nu si restaurantele, dupa data de 15 mai, la iesirea din starea de urgenta.

Premierul Ludovic Orban a explicat, la Digi 24, ca in privinta restaurantelor, riscul de epidemiologic in caz de redeschidere, dupa 14 mai, este mare, pentru ca, printre altele, la masa oamenii nu pot purta masca.

"In privinta restaurantelor, riscul epidemiologic este mare, pentru ca nu poti sa porti masca, nu se poate face izolarea intre cetateni. Se stie ca transmiterea se face prin particulele pe care le scoatem cand vorbim mai tare, mai tusim, particulele pot circula la distante mari, mai ales unde este aer conditionat (...) Hotelurile pot functiona normal si, pe masura ce se va relua circulatia, va exista o solicitare mai mare pentru spatiile de cazare in hoteluri", a spus Orban.

El a fost intrebat ce asteptari are ca premier, de la ziua de 1 mai, cand oamenii vor fi liberi, iar vremea este buna. Acesta a avertizat ca suntem inca sub stare de urgenta, cu restrictii in vigoare.

"Data de 1 mai...? Ne aflam in stare de urgenta cu restrictiile in vigoare. Cetatenii trebuie sa respecte toate aceste reguli instituite prin ordonanta militara sau acte normative. Nu este momentul sa ne relaxam. Si daca ne miscam mai mult, va trebui sa respectam regulile stabilite: sa purtam masca in spatiile inchise, sa pastram distanta, sa respectam regulile de igiena, pastrarea unei reguli in ceea ce priveste vorbirea, sa nu vorbim inspre oamenii cu care comunicam", a mai spus Orban.

Acesta a avertizat ca regulile trebuie respectate, pentru ca "succesul pe care l-am avut a fost mai ales datorita respectarii de catre cetatenii romani a masurilor luate".

"Fac recomandarea sa nu lase garda jos, nu este momentul sa ne relaxam. Am crescut capacitatea de testare. Procentul persoanelor diagnosticate pozitiv a scazut semnificativ, dar asta nu inseamna ca trebuie sa renuntam la a tine garda sus", a mai spus premierul.

Ridicarea restrictiilor se va face in etape: Da parcuri, nu spectacole

Ridicarea restrictiilor, dupa starea de urgenta, se va face gradual, in etape, a declarat, luni, premierul Ludovic Orban. Acesta a precizat ca e putin probabil ca restrictiile sa fie ridicate in privinta spectacolelor.

"Ridicarea restrictiilor se va face in etape, gradual, vom lasa un timp pentru a vedea daca contextul epidemiologic evolueaza intr-un fel sau altul, apoi putem ridica si alte restrictii. Exista si un sistem de evaluare a riscului epidemiologic. Nu cred ca se poate renunta la restrictia legata de spectacole. Unde e un numar mare de persoane si riscul de transmitere a riscului este foarte mare. In general unde se aduna multa lume, activitatile se vor relua mai greu", a spus premierul Ludovic Orban.

Intrebat daca se va putea relua activitatea in parcuri, premierul a spus ca in acest caz riscul epidemiologic este scazut, dar nu si in cazul locurilor de joaca pentru copii.

"In privinta parcurilor, riscul epidemiologic este relativ scazut si probabil vor face parte din masurile de relaxare. Exista o exceptie, locurile de joaca pentru copii unde exista un risc epidemiologic mai mare. Noi nu am inchis in mod expres prin ordonanta militara sau prin alta hotarare parcurile. Au fost inchise prin decizii ale Comitetelor pentru Situatii de Urgenta la nivel judetean sau local", a mai spus Orban.

Romania este in stare de urgenta, din cauza pandemiei, pana in data de 14 mai.

