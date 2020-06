Orban ii confunda pe Platon si Aristotel: Platon parca avea o vorba: mi-e drag Aristotel, dar mai drag imi e adevarul

Face trimitere la modelul polonez

Ziare.

com

"Prieten mi-e Platon dar mai prieten mi-e adevarul", este afirmatia lui Aristotel pe care premierul Ludovic Orban a vrut sa o invoce."Platon parca avea o vorba: mi-e drag Aristotel, dar mai drag imi e adevarul. Imi sunt dragi constructorii romani, dar mult mai draga imi este constructia de autostrazi. Din punctul meu de vedere nu exista constructori seriosi si constructori neseriosi, indiferent ca ei sunt romani sau sunt din alta tara", a afirmat premierul, vineri, la Oradea, unde a semnat contractul de proiectare si executie pentru finalizarea Autostrazii Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea.El a precizat ca exista constructori romani care au dovedit ca au capacitatea de a realiza autostrazi si constructori autohtoni care au obtinut contracte fara a le onora, acelasi fiind cazul si in ceea ce priveste situatia constructorilor straini care au semnat in Romania contracte pentru realizarea de autostrazi."Sunt patru, maxim cinci companii straine care intr-adevar au tratat serios Romania si si-au respectat conditiile contractuale. In rest, foarte multi au venit cu un laptop, au profitat de experienta din alte tari pe care au avut-o, au castigat licitatii in calitate de antreprenor general dupa care au contractat toate lucrarile in majoritate catre companii romanesti la niste preturi in care le-au asigurat o profitabilitate minima companiilor romanesti, subcontractorilor, si nici macar, multe dintre ele, nu au platit la timp", a sustinut Ludovic Orban.El a adaugat ca Guvernul doreste sa asigure "conditii egale, un tratament egal" companiilor care participa la licitatie, tratament despre care a spus ca nu a existat.Orban a mai afirmat ca Romania ar trebui sa aplice modelul folosit de Polonia, care achita facturile catre antreprenorul general doar cu conditia ca aceasta sa plateasca subcontractorii."Pentru ca altfel, pana la urma, distrugi proiectele pentru ca daca firmele care lucreaza cu antreprenorul general nu sunt platite, ele nu mai au capacitatea de a face lucrarea si de-aia mor lucrarile, pentru ca dau faliment constructorii mai mici care sunt tratati incorect de antreprenorii generali", a adaugat Orban.Seful Guvernului a sustinut, de asemenea, ca trebuie evaluate, la licitatii, portofoliul de lucrari in Romania, dar si capacitatea de a executa lucrari in Romania."Daca vine o firma chineza si imi spune ca are utilajele in vapor, in portul nu stiu care, nu inseamna ca are utilaje in Romania. Daca spune ca are 30 de ingineri la el in tara nu inseamna ca are inginerii respectivi si capacitatea sa deruleze proiecte, nu mai vorbesc de mana de lucru si de alte conditii care trebuie indeplinite de companii pentru a putea duce la bun sfarsit un proiect complex, cum este un proiect de infrastructura", a explicat primul ministru.El a acuzat ca in perioada guvernarii PSD s-a realizat "niste licitatii caraghioase, in care au fost selectati niste constructori veniti de nicaieri, care era clar ca nu au aceasta capacitate", pentru realizarea acestor tronsoane.