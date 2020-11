Orban, in plin scandal privind pelerinajul din Constanta: "Il putem omagia pe Sfantul Andrei cu aceeasi credinta din casele noastre"

"La multi ani, tuturor celor care poarta numele Andrei, Andreea! Sfantul Andrei are o rezonanta deosebita pentru noi, fiind protectorul romanilor, cel care a adus crestinismul pe aceste meleaguri. In acest an, chiar daca nu ne putem bucura de aceasta sarbatoare asa cum eram obisnuiti, il putem omagia pe Sfantul Andrei cu aceeasi credinta, din casele noastre, in familia noastra", scrie premierul pe Facebook