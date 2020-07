Orban: "In peste 950 de localitati exista o crestere semnificativa a raspandirii virusului. Am cerut sanctionarea celor care nu respecta legea"

"Este vorba despre peste 4.500 de persoane pozitive, pentru care in perioada de pana la adoptarea legii nu am avut temei pentru a dispune izolarea, evaluarea sanatatii si tratamentul, fie la spital, fie la domiciliu. Am solicitat accelerarea anchetelor epidemiologice referitoare la cazurile confirmate pozitiv si la cele care urmeaza sa se infecteze", a precizat OrbanOrban a sustinut ca exista o crestere semnificatica nu a doar a numarului de cazuri ci si a riscului de transmitere a virusului. "In peste 950 de localitati din tara exista o crestere semnificativa a raspandirii virusului", a spus premierul. Acesta a completat ca este foarte important sa se emita decizile administrative prin care sa se dispuna izolarea la domiciliu pentru 14 zile in cazul celor care au intrat in contact cu persoane pozitive."Am solicitat tuturor institutiilor de control intensificarea actiunilor, mobilizarea tuturor angajatilor si sanctionarea celor care nu respecta legea si regulile de protectie sanitara. Am solicitat politiei sa sustina DSP-urile pentru identificarea rapida a persoanelor care au intrat in contact cu persoanele infectate, pentru a se dispune masurile de izolare sau carantinare. Am cerut politiei sa reia controalele prin care sa se asigure ca persoanele pentru care s-a dispus izolare si carantina respecta masura dispusa de autoritati ", a precizat seful Executivului.