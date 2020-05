Orban isi incepe programul de dimineata la Guvern si-l termina in Parlament

Ziare.

Mai exact, la 7:30, prim-ministrul va participa la sedinta Comitetului pentru Situatii Speciale de Urgenta. Apoi, de la ora 8:00, are loc sedinta de guvern, transmite Palatul Victoria intr-un comunicat remis duminicaLa pranz, Orban are planificata o intalnire cu reprezentantii industriei - HORECA, incepand cu ora 13:00.Iar de la ora 16:00 premierul va fi prezent in Camera Deputatilor, la "Ora prim-ministrului", pentru o dezbatere cu tema "Masuri de relansare a economiei Romaniei si de atenuare a efectelor negative provocate de epidemia de coronavirus".Orban a convocat pentru luni dimineata Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, dar si Guvernul, pentru a urma procedurile legale in vederea instituirii starii de alerta."Hotararea de guvern evident va cuprinde tot ceea ce prevede legea, planul de masuri cu cele trei anexe, si, odata cu adoptarea HG, practic ramanem in stare de alerta, o stare de alerta in care de data asta avem la dispozitie toate mijloacele necesare pentru a impune respectarea legii", a explicat Orban duminica."In conformitate cu prevederile legale, starea de alerta se decide prin hotarare de guvern, cu fundamentare, privind riscurile, necesitatea, si daca este valabila pentru mai mult de jumatate din tara trebuie sa fie aprobata de catre Parlament", a mai spus Ludovic Orban.Cat despre decizia de a merge azi in Parlament, trebuie mentionat ca Ludovic Orban va fi prezent la dezbaterile pe tema masurilor de relansare a economiei si de diminuare a efectelor negative ale pandemiei de coronavirus.Dezbaterile din Camera Deputatilor de la "Ora premierului" au loc la solicitarea grupului parlamentar Pro Europa.