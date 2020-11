Orban: La analiza pe 9 luni, Romania, din punct de vedere al PIB, mai bine cu 2,4% fata de media europeana

"In toata aceasta perioada grea pe care am traversat-o cu toti, am incercat sa fim alaturi de mediul de afaceri, sa fim alaturi de reprezentantii institutionali ai companiilor si impreuna, in baza unui dialog constant, sa gasim cele mai bune masuri pentru a putea depasi cat mai rapid situatia dificila creata de pandemia de coronavirus si pentru a putea sa ne pregatim pentru relansare. Sunt convins ca lucrurile se indreapta intr-o directie buna, chiar daca pe trimestrul II a existat o scadere economica importanta, deja, pe trimestrul III am inregistrat o crestere economica de 5,6 %. La analiza pe primele 9 luni, Romania, din punct de vedere al Produsului Intern Brut, este mai bine cu 2,4% fata de media europeana, iar perspectivele relansarii sunt foarte bune. Sigur ca va depinde, in mare masura, de politicile guvernamentale, de masura in care Guvernul care va rezulta in urma alegerilor va avea capacitatea de a pune bazele unei relansari pe temelii serioase", a declarat Ludovic Orban, marti, la Topul National al Firmelor 2020, editia a XXVII-a.El a adaugat ca Guvernul pe care il conduce considera ca parteneriatul cu mediul de afaceri este "pilonul de baza al relansarii"."Consideram ca relansarea trebuie sa se produca pe baza unei gandiri strategice si utilizand motoare de crestere economica solide. De asemenea, consideram ca Romania are oportunitati care pot fi fructificate, oportunitati care, unele dintre ele, au aparut chiar in aceasta perioada a crizei si avem capacitatea de a fructifica aceste oportunitati pentru a reusi cu adevarat sa dezvoltam mediul de afaceri, sa crestem numarul de companii, sa crestem numarul de romani care sunt implicati in antreprenoriat, sa crestem, din toate punctele de vedere, pe baza initiativei economice, pe baza spiritului antreprenorial, pe baza valorizarii capacitatilor deosebite pe care le avem, pe baza cresterii competitivitatii, pe baza internationalizarii si, in mod evident, pe baza digitalizarii ", a mai afirmat Orban.Premierul a felicitat, in context, companiile premiate la Topul National al Firmelor 2020 pentru faptul ca au mers inainte si au reusit sa obtina rezultate, intr-o perioada dificila.Citeste si: