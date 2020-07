Orban, la finalul sedintei de la MAI: Obiectivul nostru e acela de a nu mai impune noi restrictii, de a nu mai lua nicio masura care sa afecteze economia

"Obiectivul nostru este de acela de a nu mai impune noi restrictii, de a nu mai lua nicio masura care sa afecteze economia. Acest lucru va fi posibil doar printr-o implicare responsabila. Mesajul pe care l-am transmis este un mesaj de actiune ferma, fara manusi, de sanctionare a celor care nu respecta regulile. Sunt terase, sunt localuri, sunt zone unde se respecta regulile si sunt si zone unde parca in mod deliberat nu se respecta regulile. Controalele au inceput, controalele se efectueaza. Fac un apel catre toti actorii institutionali publici sau privati carora le solicit sa fie responsabili, sa respecte regulile si sa se implice in respectarea regulilor de protectie sanitara in toate activitatile pe care le au in subordie", a anuntat premierul.Orban le-a cerut fortelor de ordine sa intervina "fara manusi" pentru respectarea masurilor de prevenire a infectiilor. "Au obligatia de a se coordona si de a asigura controale in echipe comune in zonele cu cel mai mare risc de transmitere a virusului. Din nou fac un apel catre actorii institutionali publici sau privati, carora le cer sa fie responsabili, sa se implice in asigurarea regulilor de protectie sanitara. Fac un apel catre romani sa respecte regulile, sa inteleaga ca numarul de infectari trebuie sa ne infecteze. Atunci cand un cetatean nu respecta regulile, risca sa ii puna in pericol pe toti cei apropiati lui pentru ca virusul nu iarta pe nimeni", a spus premierul.