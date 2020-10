Premierul afirma ca daca la hotel se respecta regulile ani-COVID, "probabilitatea este foarte mica de imbolnavire"

Premierul a enumerat formele de sprijin la care Guvernul s-a gandit pentru aceasta industrie."Este evident ca sectorul Horeca este afectat in continuare, exista o reticenta din partea de a se duce, cum se duc de obicei la restaurant, sau de a efectua deplasari in scop turistic. Sunt niste efecte pe care nu le putem noi controla in vreun fel, ca atare este clar o reducere a veniturilor", a adaugat el.Orban a mentionat ca a fost gandit si un program de granturi si un sistem de vouchere, pentru aceasta industrie."Vreau sa va rog pe de alta parte sa cautati sa impuneti in restaurante, hoteluri, respectarea regulilor, pentru ca e evident ca avem de-a face cu o crestere a numarului de cazuri care este determinata de cresterea interactiunilor sociale, ca urmare a multor activitati care au fost reluate, incepand cu 1 septembrie. Asta e solicitarea mea catre dvs. sa fiti alaturi de noi si sa incercati sa asigurati respectarea regulilor in locatiile pe care le aveti in administrare. In rest, asteptam cu drag un vaccin, noi incercam sa dam semnale de incredere, pentru ca realitatea este ca la hotel daca se respecta regulile, probabilitatea este foarte mica de imbolnavire. Si in restaurante, cu conditia respectarii regulilor (...)", a mai spus Orban.