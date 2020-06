Orban, la o terasa in Centrul Vechi al Capitalei: Raspund la invitatia unui bun amic

Ziare.

In ceea ce priveste noi masuri de relaxare, premierul a reluat afirmatia conform careia va avea loc o analiza, iar acestea vor fi anuntate cu cateva zile inaintea datei de 15 iunie.La plecare, dupa aproximativ o ora de stat la o terasa, Orban s-a declarat multumit de modul in care sunt respectate restrictiile, a afirmat ca se bucura ca romanii au plecat in numar mare in minivacanta, cerandu-le sa respecte masurile de prevenire a raspandirii COVID-19. El a evitat sa faca alte precizari legate de noul val de masuri de relaxare asteptate in 15 iunie."Raspund la invitatia unui bun amic care, de bucurie ca a deschis terasa, m-a invitat si pe mine", a explicat Orban motivul prezentei sale in Centrul Vechi, conform imaginilor difuzate de Digi 24.El a fost intrebat in legatura cu adoptarea unor noi masuri de relaxare a restrictiilor impuse in contextul pandemiei de COVID-19."Vom analiza alte masuri de evaluare, pe care le vom anunta cu cateva zile inainte de data de 15 iunie. Le vom anunta la timpul potrivit", a declarat seful Executivului.Ludovic Orban a fost insotit de mai multe persoane, printre care seful Cancelariei, Ionel Danca, si consilierul Andi Manciu.