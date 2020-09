Orban le cere parintilor sa aiba incredere in sistemul de educatie din Romania: "Sa le spuna copiilor sa respecte masurile de protectie sanitara"

"Eu am incredere in dascalii din Romania, am incredere in sistemul de educatie din Romania. Sunt convins ca la scoala copilul va fi mai putin expus riscului de imbolnavire decat liber in alte locuri, pe terenul de joaca. Noi vom urmari respectarea regulilor de protectie sanitara, vom urmari orice disfunctionalitate care poate sa apara" a declarat Ludovic Orban duminica, duminica dupa vizita la monumentul istoric Posta Veche reabilitat din fonduri europene din Calarasi.Premierul sustine ca a tinut permanent legatura cu cei implicati in actul educational pentru a lua toate masurile "care sa apere sanatatea copiilor". Orban a subliniat necesitatea organizarii cursurilor care este spre beneficiul elevilor."Sigur ca si parintii trebuie sa aiba incredere. Inceperea anului scolar este o necesitate. Patru luni de zile cursurile au fost online intr-o adaptare care a generat o situatie in care este necesara inceperea scolii. Orice parinte care isi iubeste copilul stie ca fiecare elev are nevoie de procesul educational, acest proces este fundamental pentru dezvoltarea fiecarui elev. (...) Sigur ca exista temeri, ca sunt diferite aspecte care nu au fost puse la punct in detaliu, dar orice fel de aspect poate fi remediat" a adaugat Orban.El le-a cerut parintilor sa isi invete copiii sa respecte regulile de protectie."Eu ii rog se parinti sa aiba incredere, sa le spuna copiilor lor sa respecte masurile de protectie sanitara care sunt instituite in cadrul fiecarei scoli . Trebuie sa aiba incredere pentru ca sunt in beneficiul copiilor" a mai declarat prim-ministrul.Orban a precizat ca si in vacanta a existat o rata de infectare a populatiei scolare, iar datele statistice arata ca aceasta este de peste 6%."Deci au fost copii care s-au imbolnavit fara sa fie la scoala. E posibil ca la scoala unii sa fie vina deja infectati, nu neaparat sa dobandeasca. Nu trebuie sa intram in panica sau sa privim cu neincredere tot acest proces.Vom urmari prin Directiile de Sanatate Publica si prin Inspectoratele Scolare modul in care incepe scoala, vom urmari modul in care sunt implementate masurile stabilite, vom incerca sa corectam orice situatie apare si ii rog pe parinti sa aiba incredere. Copiii au nevoie la scoala sa reia procesul de invatare pentru ca este fundamental pentru formarea lor ca oameni" a concluzionat seful Executivului.