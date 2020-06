Orban nu este de acord cu deschiderea restaurantelor in spatii inchise si spune ca reprezinta "un risc epidemiologic major"

Ziare.

Ludovic Orban a fost intrebat, miercuri, la Braila, despre faptul ca patronatele din turism spun ca vor actiona in instanta Guvernul pentru subminarea economiei nationale daca in 15 iunie nu se deschid restaurantele si hotelurile."Ce patronate din turism au dat aceasta declaratie? Patronatele din turism sunt foarte multe. Exista mai multe asociatii patronale in turism cu care eu am avut un dialog constant...(...) Ca se mai naste cate un nazdravan care spune... V-o spun foarte clar, pe evaluarea de risc epidemiologic, restaurantele in spatii inchise prezinta un risc epidemiologic major, din cauza, pe de o parte, a numarului mare de persoane care stau in restaurant, a timpului mare petrecut, ca si acesta este un element dupa care judeci riscul epidemiologic, a faptului ca nu se poate purta masca, pentru ca daca mananci, daca servesti masa, normal, nu poti sa porti masca si datorita razei de raspandire a virusului, deci particulele care sunt scoase afara au o raza de raspandire pana la sase metri, adica pot sa infecteze persoane care se afla la masa pe o raza de sase metri. Acesta este adevarul, pe evaluarea de risc epidemiologic: deschiderea restaurantelor in spatii inchise prematura poate sa duca la o crestere a numarului de infectii", a replicat Orban.El a mentionat ca s-a permis deschiderea teraselor. "Deocamdata, sunt terasele deschise, oamenii au aceasta ocazie. Cei care au hoteluri, aproape toti au terase, pot sa asigure servirea mesei in terase sau servirea mesei in sistem de room-service. Este riscant in momentul de fata sa dai drumul la aceasta masura. Daca urmariti, in general, am permis reluarea acelor activitati in prima faza care se desfasoara in aer liber, in a doua faza, care prezinta, chiar daca se desfasoara in spatiu inchis, au un risc epidemiologic mai mic", a spus premierul.El a adaugat ca acestea sunt masurile propuse pentru relaxare in momentul de fata. "Sigur ca, daca lucrurile vor merge bine pana la 1 iulie, deja am gandit si dupa 1 iulie o etapa de relaxare care va cuprinde cea mai mare parte a activitatilor, in care se va permite reluarea celei mai mari parti a activitatilor. Sigur, vor ramane activitatile care presupun foarte multi oameni in spatii inchise, mai ales, dar si in spatii deschise, unde exista risc de contaminare si, mai ales, unde nu exista trasabilitate", a precizat Ludovic Orban.