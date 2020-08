Orban: Nu exista nicio legatura intre faptul ca e an electoral si masurile de sanatate publica pe care le luam

"Nu exista nicio legatura intre campania electorala si faptul ca e an electoral si masurile pe care luam. Toate masurile pe care le-am luat, le-am luat pe baza unor fundamentari solide, stiintifice, care s-au bazat pe punctele de vedere ale specialistilor, nu au fost decizii politice, ci au fost decizii luate doar cu obiectivul apararii sanatatii si vietii romanilor. Altii fac politica si incearca sa castige voturi pe tema acestei drame, care este epidemia, fara precedent, de COVID. Noi nu am tratat-o in cheie politica, tot ce am facut a fost cu scopul de a limita raspandirea si a proteja viata si sanatatea oamenilor", a afirmat Ludovic Orban.Premierul a facut declaratiile in cadrul vizitei pe care a efectuat-o, joi, alaturi de ministrul Dezvoltarii si cel al Economiei in zona drumului din Parang si a obiectivului de investitii ce vizeaza continuarea proiectului "Domeniul schiabil din Parang".