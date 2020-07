Orban: Obiectivul nostru este sa nu mai luam nicio masura care sa afecteze negativ economia

Orban a fost prezent, vineri, pe santierul Podului suspendat peste Dunare prin Macin-Smardan si a fost intrebat de jurnalisti daca se poate lua in calcul intrarea in starea de urgenta."Suntem pe santier, obiectivul nostru este sa mobilizam toate institutiile statului care au atributii in batalia cu COVID-ul, sa aducem alaturi de noi pe toti actorii institutionali, indiferent ca sunt din zona publica sau din zona privata si nu in ultimul rand cetatenii sa ii aducem alaturi de noi, sa revina la responsabilitatea care a caracterizat comportamentul romanilor in prima parte a pandemiei", a afirmat el.Premierul a precizat ca obiectivul este sa nu mai fie luate masuri care sa afecteze economia."Obiectivul nostru este nu mai luam nicio masura care sa afecteze negativ economia, sa tina toate santierele deschise, sa punem in practica programul de relansare economica prin investitii, prin sustinerea companiilor, prin masurile active de sustinere a angajatilor astfel incat romanii sa nu sufere de pe urma epidemiei, companiile sa nu sufere de pe urma epidemiei, sa generam o dinamica economica care sa permita cat mai rapid reluarea unei cresteri economice", a subliniat premierul Orban.