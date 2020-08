Orban: "Pregatim cu mare atentie deschiderea scolilor. Incercam sa reducem la maximum riscul de imbolnavire"

El a amintit ca Guvernul a decis alocarea a 175 de milioane de euro pentru decontari necesare invatamantului online si materialelor de protectie."Am alocat in total 175 de milioane de euro. Decontam autoritatilor locale si scolilor pentru achizitiile care sunt facute pe tablete, pe laptopuri, pe camere web, table inteligente, pentru achizitionarea materialelor de protectie sanitara - decontam pentru autoritatile locale dintr-o alocare de 175 de milioane de euro. Eu consider ca e important un pic sa descentralizam, pentru ca achizitiile la nivel centralizat sunt contestate si atunci cand sunt contestate termenii procedurali sunt foarte lungi si ne duc in intarziere", a declarat Orban la Realitatea Plus.Premierul a precizat ca a avut o discutie joi cu ANCOM si cu reprezentantii companiilor de telefonie fixa si mobila pentru a identifica caile de extindere a acoperirii retelelor."Sa cuprindem cat mai multe scoli care nu sunt in momentul de fata, si nu numai scoli, ci si localitati. (...) Pregatim cu mare atentie deschiderea scolilor. Incercam sa facem tot ceea ce este posibil in vreme de pandemie, astfel incat sa reducem la maximum riscul de imbolnavire a copiilor si cadrelor didactice", a adaugat seful Guvernului.