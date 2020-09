Guvernul se va reuni luni in sedinta pentru a aproba prelungirea starii de alerta. Orban: "Am agreat sa permitem reluarea adunarilor publice"

Joi nu avea avizul Consiliului Legislativ

Premierul Ludovic Orban a anuntat ca luni va avea loc reuniunea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, urmand ca intr-o sedinta de Guvern sa fie aprobata prelungirea starii de alerta."Vom avea Comitetul National pentru Situatii de Urgenta luni, la ora 11.00, la 12.00 am convocat sedinta de Guvern si vom lua decizii. Deocamdata, am agreat - ca am avut mai multe solicitari - sa permitem reluarea adunarilor publice, a manifestatiilor. Sigur ca am fost favorabil ideii de a permite organizarea de adunari publice, de manifestatii, sigur, in conditiile de protectie sanitara care sunt stabilite pentru alte evenimente. (...)Cel mai probabil, cat e permis si acum la adunarile electorale: 100 de persoane in aer liber, cu distantare fizica, cu obligatia de a purta masca. Nu vreau sa mai cenzuram sau cineva sa comenteze ca noi cenzuram dreptul oamenilor de a protesta, dreptul oamenilor de a se manifesta prin adunari publice, dar vom avea grija sa fie respectate regulile de protectie sanitara", a spus Orban, duminica, la Calarasi.Hotararea de prelungire a starii de alerta nu a putut fi introdusa pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de joi din cauza lipsei avizului Consiliului Legislativ."Daca nu avem avizul Consiliului Legislativ, nu o sa putem sa adoptam astazi (joi - n.r.). Asta inseamna ca va trebui luni sa facem Comitetul National pentru Situatii de Urgenta si sedinta de Guvern, astfel incat sa adoptam prelungirea starii de alerta", s-a adresat Orban ministrilor, in debutul sedintei de Guvern de joi.Secretarul de stat in MAI Gheorghe Sorescu a aratat ca proiectul privind prelungirea starii de alerta a fost elaborat si depus la SGG, cu toate avizele, in vederea transmiterii la Consiliul Legislativ."Contine toate masurile stabilite in actuala reglementare. (...) De asemenea, contine masurile de protectie sanitara necesare in ziua votului pe 27 septembrie", a mai spus Gheorghe Sorescu.Guvernul a aprobat pe 14 august, printr-o hotarare, prelungirea starii de alerta cu 30 de zile pe intreg teritoriul Romaniei incepand din data de 16 august.Dupa iesirea din starea de urgenta, Romania a intrat, pentru prima data, in starea de alerta la data de 15 mai. Aceasta este a patra oara cand se prelungeste aceasta masura in contextul pandemiei cu noul coronavirus