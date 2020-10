Orban: Primul obiectiv pe care il urmarim este oprirea cresterii numarului de cazuri. Masca este principala forma de protectie, pe langa masurile de igiena

"Primul obiectiv pe care il urmarim este oprirea cresterii numarului de cazuri. Ieri am mai dispus o serie de masuri necesare pentru a opri raspandirea virusului. In primul rand am oprit pentru 30 de zile evenimentele private gen nunti, botezuri etc. Am instituit obligativitatea portului mastii si in spatiile aglomerate. E necesara aceasta masura pentru ca masca este principala forma de protectie, pe langa masurile de igiena", a declarat, joi seara, la Digi 24, premierul Ludovic Orban.Acesta a comparat situatia din Romania cu cea din Europa. "Uitati-va ce s-a intamplat in Europa, asistam la o crestere spectaculoasa a numarului de cazuri. Parerea mea e ca aceasta crestere se datoreaza faptului ca s-au reluat activitatile. Din pacate, aceasta revenire la normalitate nu a fost insotita de cresterea gradului de conformare pentru ca oamenii se duc la munca, la spectacole. Ori, ca sa reduci numarul de infectari este obligatoriue sa respecti masurile de protectie. Ati vazut ca daca la inceput a fost o reticienta a purtarii mastilor, acum..." a mai declarat premierul.In legatura ca locurile din spitale , premierul a afirmat: "Am incercat sa gasim solutii, TIR-urile cu terapie intensiva, spitalelel modulare si incet-incet crestem capacitatea. Cresterea capacitatii, inclusiv cu ATI a fost constanta. Crestem la Iasi cu 30 de paturi si in Bucuresti am pus in dispozitiv spitale noi: Witting, Ilfov, Colentina. Deja DSP a emis aviz de functionare pentru 1000 si ceva de paturi. La Sfantul Stefan, la Cluj, un nou spital a fost pus la dispozitia pacientilor infectati cu coronavirus . Acum incercam sa angajam pe toti rezidentii care isi dau examenul, vrem sa ii introducem rapid in dispozitivul de lupta. Incercam sa crestem capacitatea pe DSP-uri, DSP Bucuresti a fost practic si ambulanta Bucuresti, pt ca a crescut capacitatea, sutem intr-o permanenta miscare si cautare de solutii. Mesajul pe care vreau sa il transmit e ca e mai simplu sa nu te imbolnavesti.Intrebat despre cerinta Ministerului Sanatatii ca toate spitalele sa aiba si locuri pentru pacientii cu coronavirus, premierul afirma ca decizia a fost luata de mult."Asta e facuta inca de mult. Asta a fost gandita. Acum, sigur ca nu poti organiza in toate spitalele. Trebuie un plan minutios. Sunt spitale si spitale. De exemplu, la Spitalul Municipal, unde e director domnul Cirstoiu, pot fi organizate circuite si se pot organiza paturi ATI", a declarat premierul.In plus, acesta a vorbit despre asimptomatici: "Incercam sa degrevam spitalele de pacientii asimptomatici pentru care se face evaluarea. Ca sa fie necesar un CT, o radiografie trebuie sa ai niste simptome. Spitalele trebuie sa ii deserveasca pe cei care intr-adevar au nevoie. De vreo luna de zile discutam sa implicam medicii de familie. Ei vor ca aceste servicii suplimentare sa fie decontate. OK, se pot deconta, nu e nicio problema. Si anchetele epidemiologice pot fi facute mai bine de medicii de familie pentru ca ei isi cunosc mai bine pacientii.Nu suntem singurii care introducem acest sistem, ca asimptomaticii sa nu mai fie adusi in spitale. Asta se practica in majoritatea tarilor europene si este un rezultat al experientei cumulate. Noi crestem permanent capacitatea, chiar acum am discutat pe fiecare spital, cu dl ministru Tataru. Urmarim o crestere constanta. Problemele cele mai mari le avem la Bucuresti, la Iasi, la Timisoara am inteles ca e o evolutie constanta si se adapteaza la situatie. La Ploiesti, la Prahova avem probleme, dar daca nu exista locuri, se tranfera de la unul la altul".