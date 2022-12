Orban: PSD a ramas prizonier intereselor obscure ale baronilor rosii. Eu nu primesc lectii de la PSD, in niciun domeniu

PSD arata ca a ramas prizonier intereselor obscure ale baronilor rosii, acuza premierul Ludovic Orban dupa ce liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca formatiunea sa va contesta la CCR legea care abroga OUG 51/2019 si legea care proroga unele termene din justitie, pe care Guvernul si-a asumat raspunderea.

Orban a precizat ca prin atacarea la CCR social-democratii nu considera o urgenta asigurarea accesului copiilor la scoala.

"PSD arata ca a ramas prizonier intereselor obscure ale baronlor rosii, pentru care s-a dat OUG 51. S-a pactizat cu transportatorii, care sunt obisnuiti sa efectueze curse fara sa se adapteze la rigori. Ii astept cu interes sa atace la CCR.

Daca nu ti se pare urgent tie, ca om care faci politica, sa asiguri accesul copiilor la scoala, inseamna ca nu intelegi nimic din realitatea romaneasca. PSD nu face altceva decat sa faca in contnuare jocul baronilor rosii", a declarat premierul.

Totodata, Ludovic Orban a spus, din nou, ca Legile Justitiei au aruncat justitia in aer.

"In locul pesedistilor, as tacea cel putin 5 ani de zile dupa adoptarea Legilor Justitiei. Arunca in aer Justitia. Eu nu primesc lectii de la PSD, in niciun domeniu", a completat prim-ministrul.

In ceea ce priveste posibilitatea ca Guvernul sa isi asume raspunderea si pe alte legi, Orban a spus ca aceasta procedura este mult mai democratica decat emiterea de OUG.

"Incercam sa evitam pe cat este posibil adoptarea de OUG. Atunci cand exista situatii in care putem apela la asumare de raspundere, folosim aceste proceduri, deci este posibil sa o mai folosim. Este mult mai democratic decat emiterea de OUG. Are si avantaje nete.

In cadrul procedurii de angajare a raspunderii, parlamentarii pot face amendamente. Al doilea avantaj este ca se poate exercita controlul de constitutionalitate in prealabil, ceea ce nu este valabil pe OUG.

Al treilea avantaj este ca da posibnilitatea unui grup parlamentar ca, in cazul in care nu sunt de acord cu proiectele, pot sa depuna motiune de cenzura. Daca e adoptata motiunea, nu intra in vigoare", a adaugat Orban, precizand ca nu se teme de nicio motiune de cenzura.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, joi, ca doua dintre proiectele pe care Guvernul si-a asumat raspunderea sunt in procedura parlamentara, ceea ce ar reprezenta un conflict juridic de natura constitutionala. PSD va contesta la CCR legea care abroga OUG 51/ 2019 si legea care proroga unele termene din Justitie.

"Exista un conflict juridic, atata timp cat o lege exista in Parlament, ea sa fie asumata de Guvern", a spus Marcel Ciolacu, la finalul sedintei comune a Camerei Deputatlor si Senatului.

Parlamentul s-a reunit, joi, in sedinta comuna pentru asumarea raspunderii Guvernului pe modificarea Legilor Justitiei, OUG 51 privind transportul rutier intrajudetean si plafoanele bugetare pe anul 2020.