VIDEO Orban: Romania este mai sigura cu rachetele Patriot/ Ministrul Apararii: Armata Romana devine cea de-a 17-a tara care detine o astfel de capacitate

Orban: Alocam 2% din PIB

Povestea achizitionarii sistemului Patriot

"Armata Romana devine cea de 17-a tara care detine, care va avea in dotare o astfel de capacitate si cea de-a saptea in randul tarilor membre NATO. Armata Romaniei primeste un echipament esential, in forma cea mai moderna aflata in fabricatie, un sistem defensiv testat in lupta, perfectionat in timp, iar tara noastra va fi mai bine protejata impotriva amenintarilor externe.Acesta este primul echipament important achizitionat si livrat dupa semnarea in anul 2015 a acordului politic national privind cresterea finantarii pentru aparare. Astfel, alocarea a doua procente din PIB pentru Aparare a oferit incepand cu anul 2017 predictibilitatea politicilor de dotare a Armatei Romaniei cu tehnica moderna si ne-a permis sa demaram si sa sustinem programe de inzestrare credibila", a afirmat Nicolae Ciuca.El a transmis ca alte trei sisteme Patriot vor intra in dotarea Fortelor Aeriane Romane pana la sfarsitul anului 2022."Operationalizarea primului sistem Patriot este doar primul pas pentru realizarea unei capacitati redutabile de aparare aeriana a tarii noastre care va contribui semnificativ la consolidarea posturii de descurajare si aparare a Aliantei Nord-Atlantice in flacul estic. Sistemul Patriot receptionat astazi va fi urmat de inca trei care vor intra in dotarea Fortelor Aeriene Romane pana la sfarsitul anului 2022", a declarat Nicolae Ciuca.El a mentionat ca acest sistem este unul dintre cele mai bune de aparare antiaeriana, fiind identic cu cel folosit de Armata SUA."Intra incepand de astazi in dotarea Armatei Romaniei unul dintre cele mai eficiente si mai bune sisteme de aparare antiaerian, cu raza lunga de actiune, capabil sa indeplineasca intreaga gama de misiuni in zona de responsabilitate indiferent de conditiile atmosferice. Romania a achizitionat cea mai moderna configuratie hardware si software a sistemelor de rachete, aceeasi cu cea folosita in prezent de Fortele Armate ale SUA, care permite contracararea tuturor tipurilor de amenintari aeriene actuale", a explicat Nicolae Ciuca.Ludovic Orban a fost prezent, joi, la ceremonia de receptie a primului sistem de rachete sol-aer Patriot, desfasurata la Centrul National de Instruire pentru Aparare Antiaeriana de la Capu Midia din judetul Constanta."Romania a decis sa realizeze un program de inzestrare a Armatei pe o perioada de zece ani, care a fost adoptat si care prevede practic intarirea capabilitatilor in special defensive ale Romaniei. Romania a decis si isi respecta angajamentul de a aloca doi la suta din PIB pentru cheltuielile de apararea pentru realizarea acestui program de inzestrare. In cadrul programului de inzestrare sistemul de rachete Patriot este extrem de important, este un sistem de rachete sol-aer, care este de o complexitate si un grad de tehnologie fara precedent si cu rezultate exceptionale dovedite in actiuni de lupta. Romania este mai sigura cu rachetele Patriot pe teritoriul Romaniei, cetatenii romani sunt mai bine aparati", a transmis Ludovic Orban.El a mentionat ca este convins ca toate sistemele achizitionate vor deveni operationale."Felicit pe toti aceia care au fost implicati in procedurile de achizitie, reprezentantii Armatei Romane si cei care au participat la realizarea acestui contract si sunt convins ca toate cele sapte sisteme achizitionate vor deveni operationale in conformitate cu calendarul stabilit. Vreau sa evidentiez parteneriatul strategic in SUA si Romania capata o noua materializare concreta intr-o relatie economica si militara care este in avantajul Romaniei", a spus premierul Romaniei.Echipamentele principale din compunerea primului sistem Patriot de rachete sol-aer cu bataie mare din dotarea Fortelor Aeriene Romane au inceput sa soseasca in Romania din luna august si au fost transportate la Centrul National de Instruire pentru Aparare Antiaeriana "General de brigada Ion Bungescu", unde se desfasoara testarea de acceptanta si receptia.Achizitionarea sistemelor Patriot a fost stabilita prin Legea nr. 222/2017 pentru realizarea "Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol", aferenta programului de inzestrare esential "Sistem de rachete sol-aer cu bataie mare (HSAM)". Documentul prevedea atribuirea contractelor Guvernului Statelor Unite ale Americii pentru achizitionarea a sapte sisteme de rachete sol-aer Patriot configuratia 3+, din productia curenta (noi), respectiv a echipamentelor majore, mijloacelor de transport , materialelor, pieselor, echipamentelor de mentenanta, munitiei necesare, pachetului de suport logistic initial si a serviciului de instruire, echipamentelor criptografice si cu regim special.Promulgarea legii a fost precedata de obtinerea aprobarii Parlamentului privind initierea achizitiei, conform prevederilor art. 51 alin. (2) din OUG 114/2011, data fiind valoarea estimata mai mare de 100 milioane de euro, si obtinerea aprobarii Departamentului de Stat al SUA privind posibila vanzare catre Romania a unor sisteme Patriot.Contractorii principali ai pachetului de echipamente si servicii aferente sistemelor Patriot sunt companiile americane Raytheon si Lockheed-Martin.Romania a achizitionat o configuratie moderna hardware si software de sisteme Patriot aflate in serviciu, testata in lupta, capabila sa angajeze toate tipurile de amenintari aeriene actuale.