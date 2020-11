Ludovic Orban: "Sfatul meu sincer catre Arhiepiscopul Teodosie este sa indemne credinciosii la respectarea regulilor"

"La Constanta este o situatie speciala, pentru ca municipiul Constanta este in carantina. La propunerea DSP, cu avizul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, s-a emis decizia de carantinare a Constantei. In decizia de carantinare a Constantei exista si o prevedere legata de regulile privitoare la desfasurarea slujbelor, pelerinajelor. Nu se interzic slujbele. Ele se organizeaza in anumite conditii, pentru ca este zona carantinata.Asta nu e o chestiune generala, ci este o masura care a fost impusa intr-o zona carantinata, pentru ca, din pacate, in Constanta ne-am confruntat cu o crestere a numarului de cazuri si autoritatile judetene au considerat ca este necesara aceasta decizie de intrare in carantina", a explicat premierul, intr-o declaratie acordata presei.El l-a indemnat pe Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, sa sustina respectarea regulilor, deoarece acestea sunt impuse pentru a proteja sanatatea."Sfatul meu sincer catre Inaltpreasfintia Sa Teodosie este sa indemne credinciosii la respectarea regulilor, pentru ca aceste reguli nu sunt facute ca sa impiedice credinciosii sa se roage sau sa participe la pelerinaje sau alte activitati, ci sunt facute ca sa apere sanatatea si eu cred ca orice om trebuie sa aiba grija de sanatatea oamenilor", a spus Orban.Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, i-a transmis miercuri seara o scrisoare deschisa premierului Ludovic Orban in care sustine ca masurile impuse in contextul pandemiei de COVID-19 genereaza "abuzuri" impotriva clerului si credinciosilor, deoarece acestia sunt impiedicati sa desfasoare datinile bisericesti.Inaltul ierarh a atras atentia ca ar putea aparea o situatie conflictuala in contextul impiedicarii credinciosilor din toata tara sa ia parte la traditionalul pelerinaj de la manastirea si pestera din satul constantean Ion Corvin, organizat la praznicul Sfantului Apostol Andrei, pe 30 noiembrie.